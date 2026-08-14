Подробности жуткого нападения на женщину в Шымкенте. Пострадавшая и её мама дали интервью и рассказали, что происходило в тот вечер и какие отношения связывали пострадавшую с бывшим супругом. По словам женщины, после расставания мужчина продолжал её преследовать и угрожать. Сейчас ей предстоит длительное лечение после полученных ожогов.

Женщина признаётся даже не думала, что бывший гражданский супруг способен на такое. После расставания пять лет назад мужчина продолжал её преследовать и ревновать. По словам женщины, он даже оформил на неё кредит, выплачивать который пришлось ей самой. В тот роковой вечер, сказав, что улетает в другой город, мужчина представился клиенткой салона красоты, где работает женщина, и выманил её из дома.

Подкараулил ее в кустах и вылил на женщину кислоту.

«Угрожал, что изуродует, искалечит, инвалидом сделает. Это все умышленно запланировано. Я ему говорила, что вас нужно лечить, вам нужно провериться, у вас головой не в порядке, вы как-то странно себя ведете. Нормальный человек не будет перед ребенком мать душить. У меня были синяки, мама спрашивала. Но я не думала, что это может этим обернуться», — пострадавшая.

Женщина получила серьёзные ожоги головы, лица, шеи, груди, рук, спины и плеч. Ей предстоит длительное лечение и реабилитация, а также пересадка кожи. Мать пострадавшей, которая попросила скрыть ее личность, уверена, к нападению мужчина готовился заранее. По её словам, он раздобыл кислоту, перчатки и защитный костюм, всё, чтобы самому не пострадать.

«По словам дочери он был одет в комбинезон и шлем. Органы ставят нанесение тяжких телесных, но тут он намерено шел ее убивать, заранее подготовил кислоту, шлем, комбинезон, перчатки, это же заранее он готовился к убийству человека», — мама пострадавшей.

После нападения подозреваемый скрылся и уехал в Алматы, где его задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина находится под стражей.