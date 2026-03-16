Наибольшая рождаемость зафиксирована в Туркестанской области и Шымкенте

В 2025 году в Казахстане родилось 335 тыс. детей, из них 51,5% мальчиков и 48,5% девочек. Большинство новорождённых — 204,9 тыс. детей (61,2%) — появились на свет в городских населённых пунктах, остальные 130 тыс. (38,8%) — в сельской местности.

Общий коэффициент рождаемости по стране составил 16,43 на 1000 человек.

Наибольшие показатели отмечены в Туркестанской области (22,22 на 1000 населения), Мангистауской области (21,40) и в Шымкенте (21,76).

«Основная доля рождений приходится на женщин в возрасте 25–29 лет — 27%, а также 30–34 лет — 26,1%», — отметили в министерстве национальной экономики.

В прошлом году девушки младше 20 лет родили 10,4 тыс. детей, а женщины старше 50 лет — 148 детей. Наибольшее число рождений у матерей до 20 лет зафиксировано в Туркестанской области, а у женщин старше 50 лет — в Алматы.

Средний возраст матери в 2025 году составил 29,9 лет, при рождении первого ребёнка — 25,3 года.

«Каждый четвёртый ребёнок стал первенцем в семье — 79,8 тыс. детей, а четвертым по очереди родилось более 53,5 тыс., что составляет 16% всех родившихся», — сообщили в статистическом ведомстве.

За год в Казахстане родилось 3430 двойняшек и 26 троен, что также учитывается при планировании системы здравоохранения и социальных программ.