Инцидент произошел в раздевалке школы. Семикласснику внезапно стало плохо. Ученик пожаловался на острую боль в ноге. Оказалось, что мальчика ужалил скорпион. Врачи скорой помощи ввели ребенку противоядие.

Меруерт Кудайбергенова, медсестра СШ №36: «Мальчика забрали в больницу. Там ребенку сделали капельницу. Никаких осложнений не было. Родители не жаловались. За 5 лет пока я здесь работаю, такой случай произошел впервые».

Директор уверяет, что в учебном заведении ядовитых насекомых нет и быть не может. Каждые шесть месяцев в 36-ой школе проводят дезинфекцию. А значит опасности для более тысячи двухсот учеников в школе нет. Скорее всего, ядовитое насекомое школьник, сам того не подозревая, принес в сумке из дома. В ней же находилась сменная обувь.

Сауле Мамытбаева, директор СШ №36: «Мама ученика сообщила, что дома уже был такой случай. Поэтому все очевидно. Родители школьников утверждают, что в некоторых домах округи водятся скорпионы. Никаких претензий к нам родители не имеют».

Семиклассника, которого ужалил скорпион, уже выписали из больницы. Ученик пошел на занятия.

Шакир Умаров