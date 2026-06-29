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Прокуроры вернули в госсобственность 59 гектаров земли в Туркестанской области

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Редактор Юлия Машковская
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В Туркестанской области прокуроры добились возврата в государственную собственность земельных участков кадастровой стоимостью 48 млн тенге.

Прокуратура Жетысайского района на постоянной основе проводит работу по выявлению фактов незаконного владения земельными участками, неосвоенных и бесхозяйных земель, а также по возврату земель, предоставленных с нарушением требований законодательства.

В ходе проведенного анализа установлено, что 11 земельных участков общей площадью 59 гектаров являлись неосвоенными, бесхозяйными либо были предоставлены с нарушением требований закона.

По акту прокурорского надзора уполномоченный государственный орган, осуществляющий контроль за использованием и охраной земель, обратился в суд с исковыми заявлениями.

По итогам рассмотрения дел суды приняли решения о возврате в государственную собственность 11 земельных участков общей площадью 59 гектаров и кадастровой стоимостью 48 млн тенге.

Судебные акты вступили в законную силу. Должностные лица, допустившие нарушения законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Защита интересов государства и возврат незаконно отчужденного имущества находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.

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