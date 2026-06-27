Опасности лета

Не успели оглянуться, как первый месяц лета почти на исходе. Успеваете наслаждаться? Уже искупались, позагорали, съездили за город, отведали ягод и дынь?

Лето прекрасно само по себе. Каждый любит его по-своему. Для меня оно притягательно своими яркими красками, теплом, фруктовым и ягодным изобилием, щедростью садов и полей, запахом цветов, уютными вечерами и ночным небом, усеянным мириадами звезд. А уж с тем, как пахнут у нас земля и трава после летних дождей, особенно за городом, ничто не сравнится…

Предлагаю немного отвлечься от любования прелестями благодатных дней и просто вспомнить о нескольких опасностях лета. К великому сожалению, они вполне реальны. Для лучшего восприятия пронумеруем их.

Первая опасность — обезвоживание. Оно происходит из-за перегрева на солнце.

Как надо: по возможности не быть под палящим солнцем с 11:00 до 17:00. Носить головной убор, иметь с собой бутылочку воды или слабо заваренного чая. Пейте воду чаще, мелкими глотками. Взрослым рекомендуется употреблять не менее 2-2,5 литра воды в сутки, детям старше двух лет — около 1,5 литра, особенно в жару.

Вторая опасность — купание в водоемах (не только в открытых), утопление. На реке или в море полно угроз: сильные течения, водовороты, неожиданно глубокие места. Особенно рискуют люди в алкогольном опьянении.

Крайне внимательными надо быть с детьми у воды. Ребенок уходит под воду без криков и брызг. Дети тонут и в маленьких надувных бассейнах, установленных во дворах частных домов, и в садовой бочке с водой, даже в декоративном прудике. Патологоанатомы утверждают, что малышу, чтобы захлебнуться, достаточно и 10 см воды.

Как надо: за детьми у воды — постоянный присмотр. Взрослым и детям — купание только в оборудованных, известных вам местах. Не заплывайте далеко — можно не вернуться. Не нырять! Ударившись о дно, можно легко получить травму головы, шеи и позвоночника или же проткнуть корягой глаз, рот, горло… Дорожите своей жизнью!

Третья опасность — сквозняки, долгое сидение возле кондиционера.

Как надо: в начале лета обязательно нужно прочистить кондиционер и увлажнитель воздуха. В них полно бактерий, опасных для дыхания и легких. В идеале — заходить в заранее охлажденную комнату.

Четвертая — падение детей из окон. Москитные сетки — это не опора, дети пытаются ухватиться за них и… происходит непоправимое.

Как надо: при открытых окнах не оставлять детей без присмотра ни на минуту! Не ставить предметы мебели возле них. По ним дети могут залезть на подоконники и выпасть на улицу. Оснастить окна блокираторами.

Пятая — запертые в автомобиле маленькие дети. Как правило, родители, приезжая в торговый центр, поликлинику или ЦОН, хотят забежать туда «на минуточку». А малыши остаются одни в авто. На солнцепеке машина в считанные минуты превращается в душегубку. Ребенок получает тепловой удар, задыхается, он может погибнуть. Педиатры отмечают, у детей до трех лет перегрев и обезвоживание происходят быстрее, чем у взрослых.

Как надо: берите детей с собой!

Шестая опасность — дорожно-транспортные происшествия, в том числе с участием детей. Игры с мячом, догонялки, катание на самокатах и велосипедах… — все это чревато столкновениями, ударами, наездами.

Как надо: при катании на велосипеде или самокате нужно надевать шлем. Это особенно важно для детей: у них еще не до конца сформированы кости черепа. Шлем снижает риск тяжелых травм головы на 70-80%, распределяя силу удара по всей поверхности.

Седьмая — пищевые отравления. В жару вероятность кишечного отравления возрастает, причиной тому немытые фрукты и овощи, нарушение правил хранения продуктов.

Как надо: в пищу употреблять только свежие продукты, мыть овощи и фрукты, обращать внимание на сроки реализации и дату изготовления продукта, которые должны быть указаны на упаковке. Соблюдать правила личной гигиены.

Восьмая — укусы насекомых (комаров, клещей и т.д.) и змей. Пренеприятное событие — эти укусы. К примеру, укус клеща может привести к серьезным заболеваниям — энцефалиту, боррелиозу и другим инфекциям. А укусы ос и пчел в область лица и шеи могут вызвать сильный отек и затруднение дыхания. У людей с аллергией даже один укус пчелы или осы способен спровоцировать анафилактический шок — состояние, требующее немедленной медицинской помощи. Укусы комаров и мошек могут также вызвать выраженные местные реакции с риском инфицирования при расчесах.

Как надо: носите светлую закрытую одежду на природе, избегайте мест скопления насекомых. В роще, лесу, парке, горах и на водоеме лучше использовать репелленты. После походов по густой растительности осмотрите себя на наличие клещей, обязательно — все тело! Обнаружили клеща — удалите его. При выраженной реакции обратитесь к врачу.

Девятая — аллергия на пыльцу растений и пыль.

Как надо: если есть предрасположенность к аллергии, отправляясь в походы и путешествия, нужно брать с собой антигистаминные препараты.

Десятая — загар. Он давно перестал быть признаком здоровья. Потемнение кожи — это ее защитная реакция на повреждение ультрафиолетовыми лучами. Пять раз «сгорели» на солнце до облезлой кожи — обеспечили себе развитие меланомы в будущем.

Как надо: используйте солнцезащитные кремы. Намазывайте кожу заново и щедро каждые два часа и сразу после купания. На голове — шляпа, на лице — солнцезащитные очки. Избегайте солнца с 11:00 до 17:00 — в это время оно особенно агрессивно. Это актуально и для пляжа, где из-за отраженных от воды солнечных лучей риски еще выше.

Вот и все. Правила эти просты и вполне применимы.

Соблюдайте их! Согласитесь, лето должно приносить радость, а не проблемы.

Фарида Шарафутдинова