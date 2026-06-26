Кубок Казахстана по боксу завершается в Шымкенте

В Шымкенте проходит Республиканский турнир «Кубок Республики Казахстан», среди юношей до 17 лет, посвящённый памяти мастера спорта СССР по боксу Нуржана Космамбетова.

В традиционных соревнованиях принимают участие 350 юных боксёров со всех регионов страны.



Тамерлан Кайиржан, боксер: «Думаю выступлю хорошо, мы с тренером готовились усердно, думаю покажу себя в отличной форме, думаю выиграю. Бокс для меня смысл жизни, на тренировках я обретаю покой, забываю о проблемах, тренируюсь. Бокс делает меня сильнее, с ним я становлюсь лучше».



Нуржан Космамбетов — мастер спорта СССР по боксу, многократный победитель областных, республиканских, всесоюзных и международных соревнований, внёсший значительный вклад в развитие отечественного бокса.

Турнир, посвящённый его памяти, не только сохраняет память о выдающемся спортсмене, но и продолжает его дело, открывая дорогу новым талантам. Сегодня казахстанский бокс находится на подъёме: отечественные спортсмены успешно выступают на крупнейших международных соревнованиях, а уровень конкуренции внутри страны продолжает расти.

Именно такие турниры становятся важным этапом в спортивной карьере молодых боксёров, позволяя выявить сильнейших кандидатов в национальную сборную. Лучшие участники соревнований получат шанс войти в состав команды и побороться за право представлять Казахстан на предстоящих чемпионатах Азии и мира.



Бакберды Бекзатов, вице-президент федерации бокса г. Шымкента: «Сейчас у нас проходит кубок Казахстана, это считается как чемпионат Казахстана. Имени нашего Нуржана Косымбетова, он является мастером спорта СССР. Участвуют 350 человек со всего Казахстана, уровень очень хороший. Такой уровень проведения, приехали боксеры со всех городов Казахстана, будем рассматривать их на чемпионат азии, на чемпионат мира, есть хорошие спортсмены».



Соревнования уже вышли на финишную прямую, сегодня и завтра состоятся финальные поединки, после чего состоится официальное закрытие турнира.