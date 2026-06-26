Зеркальная дата объединила 141 пару влюблённых в Шымкенте

26 июня 2026 года. На календаре — обычный летний день, но для сотен влюбленных он станет одним из самых важных в жизни. Красивые даты все чаще становятся поводом сказать друг другу заветное «да». Только в Шымкенте сегодня более ста пар решили узаконить свои отношения.

Красивая зеркальная дата стала началом семейной жизни у пары из Шымкента. Молодые люди познакомились на работе, и как в известном фильме «Служебный роман», взаимное уважение к друг другу переросло в глубокие чувства.

По словам Алины Провиловой, она мечтала, чтобы новая ячейка общества была связана с зеркальной датой, и 26.06.26 отлично подошла.

«Так получилось, что мы творческие личности, я пианистка он гитарист, нас свела музыка, мы работали преподавателями, и мне нужен был кабинет, я его постоянно выгоняла из этого кабинета , чтобы я могла заниматься с учениками и вот так мы познакомились»,- рассказала жительница Шымкента Алина Провилова.

С нетерпением ждали этой даты и Розмад с Азодой. Хотя знакомы они давно, их романтические отношения начались более двух лет назад. Влюбленные также хотели, чтобы один из самых важных дней в их жизни совпал с красивой и символичной датой.

«Мы знакомы уже давно, а встречаемся два года. Эту дату мы рассчитали заранее и выбрали примерно за 15 дней»,— делится пара.

Всего сегодня в Шымкенте желание официально зарегистрировать брак выразила 141 пара. Наибольшее число молодоженов — 55 пар — приходится на Енбекшинский район. По словам специалистов, в обычные дни в среднем поступает от 25 до 30 заявлений на регистрацию брака.

Однако в праздничные дни и в даты с красивым сочетанием цифр количество желающих узаконить свои отношения увеличивается в несколько раз.

«Количество заявлений также увеличивается 15 апреля — в День влюбленных «Козы Корпеш – Баян Сулу». Много молодых пар регистрируют брак и 17 марта — в День шанырака, а также 15 мая — в День семьи. Кроме отделов РАГС, у нас есть специальный торжественный зал регистрации брака. Если молодожены изъявляют желание, мы проводим для них торжественную церемонию»,— говорит руководитель управления РАГС Дана Бакытжанкызы.

В прошлом году в Шымкенте было создано более семи тысяч новых семей. С начала текущего года официально зарегистрировали свои отношения уже свыше 3300 пар. А по всей стране сегодня будет создано более четырех тысяч новых семей.