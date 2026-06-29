Продолжаются дискуссии вокруг легализации курения кальянов

Продолжаются активные дискуссии вокруг легализации курения кальянов в общественных местах. Сторонники инициативы считают, что это позволит вывести рынок из тени и увеличить налоговые поступления, тогда как противники напоминают о рисках для здоровья и выступают за сохранение действующих ограничений.

Кальян по закону под запретом, но в некоторых заведениях всё ещё остается строчкой в меню. Представители ресторанного бизнеса говорят, запрет не решил проблему, а лишь увёл её в тень. По их словам, бюджет недополучает миллиарды и предприниматели работают в условиях неопределённости.

Поэтому бизнес предлагает не бороться с кальянами, а вывести их «из дыма»: легализовать, лицензировать и установить требования к их использованию.

«Наше предложение – лицензировать кальянную деятельность, но при этом обязательно использовать только сертифицированный табак. Второй момент, чтобы кальяны обязательно проходили санитарную обработку. В случае легализации кальянной деятельности, поступления в бюджета, могут составить порядка 50 миллиардов тенге», — Игорь Копайлов, президент национальной ассоциации предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса «HORECA КАЗАХСТАН».

Тем временем статистика показывает, несмотря на запрет, рынок продолжает расти. По данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», за последние два года объём официального импорта кальянного табака увеличился более чем в 12 раз, а поступления акцизов выросли почти в восемь раз. В палате считают, что спрос никуда не исчез, а запрет лишь создал почву для неофициальных схем.

«Понятно, что эта смесь ввозится и она в Казахстане употребляется, то есть это не транзитная вещь, что она не приходит через Казахстан. Кальяны курят, проходят какие-то рейды, кого-то штрафуют, кого-то не штрафуют, статистики у нас нет по тому, как бизнес решает этот вопрос сейчас на местах. Но понятно, что это создаёт прецеденты для каких-то коррупционных вещей», — Ксения Семенчук, директор департамента по развитию регионов, малого и среднего бизнеса НПП «АТАМЕКЕН».

Однако у запрета есть и сторонники. Они напоминают, что кальян представляет серьёзную угрозу для здоровья. Его курение способствует развитию заболеваний сердца и лёгких, вызывает никотиновую зависимость и увеличивает риск распространения инфекций при совместном использовании. При этом вред от кальянного дыма получают не только курильщики, но и окружающие.

«Я считаю, что подобного рода вещи, они все-таки должны регулироваться и употребление кальяна не такое уж безобидное мероприятие, чтобы полностью его легализовать. Есть вполне наукой доказанные механизмы, которые очень хорошо объясняют вред для здоровья человека, долгосрочный, краткосрочный вред, поэтому я думаю, что в нашем обществе было принято правильное решение, когда этот запрет появился», — Екатерина Смышляева, депутат мажилиса парламента РК.

Сегодня курение кальянов запрещено в кафе, ресторанах, барах, ночных клубах и других общественных местах. Но в последнее время всё чаще звучат предложения пересмотреть этот запрет.