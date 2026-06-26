Выявлены антиконкурентные действия

Специалисты департамента по защите и развитию конкуренции города Шымкента выявили ряд нарушений, оказывающих негативное влияние на развитие рыночной конкуренции. По всем установленным фактам приняты соответствующие меры.

Государственным предприятиям, необоснованно оказывавшим отдельные виды услуг, вынесены предписания, а незаконная деятельность прекращена в соответствии с требованиями законодательства. В результате доля государства в конкурентной среде была сокращена.

«В рамках мониторинга деятельности государственных предприятий пяти из них выданы предписания об устранении нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере защиты конкуренции и о необходимости дальнейшего строгого соблюдения его требований. Кроме того, департамент рассмотрел восемь ходатайств о согласовании расширения или изменения видов деятельности государственных предприятий, а также юридических лиц, более 50 процентов акций или долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству, и аффилированных с ними организаций»,— рассказал руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции по городу Шымкенту Ернар Косбаев.

В ходе анализа также установлено, что ряд предприятий допустили нарушения связанные с приборами учета. Кроме того, выявлены организации, незаконно взимавшие плату за техническое обслуживание газового оборудования.

«По итогам первого полугодия текущего года на основании обращений жителей города департамент проводит расследование в отношении Шымкентского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ». Проверка ведется по признакам нарушения требований статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан — злоупотребления доминирующим положением путем необоснованного составления актов и проведения перерасчетов, в том числе начисления штрафов, за якобы допущенные потребителями нарушения правил пользования бытовым газом. В настоящее время расследование продолжается»,— сообщил руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции по городу Шымкенту Ернар Косбаев.

Также департамент выявил нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя «ASSAD GROUP». По данным ведомства, компания распространяла в социальных сетях недостоверные рекламные видеоролики, необоснованно сравнивая свою продукцию с товарами других предпринимателей.

В настоящее время в отношении субъекта бизнеса проводится проверка по признакам нарушения требований Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.