Нефть дешевеет: в чем причины?

Цены на нефть продолжают снижаться. Стоимость барреля марки Brent опустилась до 73 долларов 75 центов. Некоторые выразили опасения что причиной могло стать разрушительное землетрясение в Венесуэле. Но эксперты считают что она вряд ли оказало заметное влияние на мировые цены.

Ключевым фактором по-прежнему остаются геополитическая обстановка на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Несмотря на крупнейшие в мире запасы нефти, Венесуэла уже давно не входит в число ведущих нефтедобывающих стран. Эксперты объясняют это многолетними международными санкциями и серьезными проблемами в отрасли. Поэтому ни землетрясение ни другие потрясения в стране практически не способны существенно повлиять на мировой нефтяной рынок. По мнению аналитиков, гораздо большее значение для стоимости сырья сейчас имеют события на Ближнем Востоке.

«Я думаю, там еще будет сидеть риск возможностей различных каких-то военных будущих действий. И вот эта нестабильность, когда постоянно прение идет между враждующими сторонами, в частности решение антисанкционной политики, вокруг ядерной программы переговоров, это все равно будет колебание. Но сейчас стоимость нефти стабилизировалась по тому текущей ситуации, как оно и должно быть», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Главным фактором, который продолжает определять ситуацию на нефтяном рынке, остается безопасность судоходства через Ормузский пролив, один из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире. После сообщений о прекращении боевых действий цены начали стабилизироваться.

Но, по данным экспертов, интенсивность движения через пролив пока восстановилась лишь примерно до 75% от уровня, который был до начала конфликта. Кроме того, в последние дни вновь фиксировались случаи задержек и разворота грузовых судов, что сохраняет напряженность на рынке и не позволяет окончательно снять риски.

«Пока что мы видим, что ситуация более-менее стабилизируется. Рынок нефти довольно воодушевленно принимает остановку, прекращение огня СКЛЕЙКА Есть вероятность, что они в ближайшем времени, может быть уже на следующей неделе, мы можем увидеть и 70 долларов за баррель. Я не вижу серьезного снижения цены на нефть», — Арман Бейсембаев, финансовый советник.

Между тем 24 июня президент США Дональд Трамп вновь выступил с заявлением в адрес Ирана. Он предупредил, что Вашингтон прекратит контакты с Тегераном, если выяснится, что иранская сторона взимает плату за проход судов через Ормузский пролив.

Полное восстановление свободного судоходства через этот стратегически важный маршрут остается одним из ключевых условий готовящегося мирного соглашения.