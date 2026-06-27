Голос в эфире

В канун профессионального праздника, Дня работников средств массовой информации, РАБАТ рассказывает об одной из своих замечательных коллег — о Ларисе Иосифовне Домашенко.

Жизненные обстоятельства

Кто знает, если бы не фронтовые раны отца, кадрового офицера, кавалера ордена Красной Звезды, не навалившаяся по этой причине на семью непривычная нужда, то, может быть, и не было бы в ее жизни никакой журналистики. Кто знает…

Речь о моей коллеге Ларисе Иосифовне Домашенко — человеке редчайшего обаяния, жизнестойкости и профессионализма. Возможно, секрет ее жизнелюбия кроется в том, что росла она в атмосфере любви и заботы. Радовало все вокруг: родители, насыщенные школьные будни, подраставшие брат с сестренкой и, что совсем немаловажно, изумительная по красоте природа Алтая. Родители мудро наставляли свою старшую дочь: «Верь в себя, слушай свое сердце, и тогда все получится!»

Обстоятельства заставили Ларису перевестись в выпускном классе школы на вечернее обучение: надо было помогать маме ухаживать за больным отцом.

Первое ее рабочее место — корректор районной газеты «Ленинец» Ключевского района Алтайского края.

Профессия газетчиков так увлекла Ларису, что вскоре редактор стал поручать ей писать информации и заметки. Он же после госэкзаменов в школе дал ей рекомендацию для поступления в вуз. Лариса Домашенко отправилась в Алма-Ату, где с первой же попытки поступила в КазГУ имени С. Кирова на заочное отделение факультета журналистики. Видя ее ответственное отношение к делу и неукротимый энтузиазм, руководство района уже через полгода утвердило ее редактором совхозной многотиражки. А редактору Домашенко в ту пору было всего-то 19 лет…

Не было такого уголка в Ключевском районе, где бы ни побывала наша Лариса, ни познакомилась с его тружениками и ни воспела в своих заметках и очерках. Причем иногда и в стихотворной форме, ведь поэзия — ее увлечение с той самой поры. Но, как это иногда бывает, нечаянно нагрянула любовь, она-то и привела Ларису Домашенко в 1963 году в наши южные края.

Не изменившая профессии

Первые четыре года — с ноября 1964-го по декабрь 1967-го — Лариса Иосифовна проработала библиотекарем-редактором радио КазХТИ, затем — редактором издательского отдела Центрального бюро технической информации Минторговли КазССР. И, наконец, ровно 55 лет назад, в мае 1971 года она пришла в свой родной коллектив — в Чимкентский областной телерадиокомитет, ныне — областной филиал АО «РТРК «Казахстан». Он тогда располагался по адресу: ул. Некрасова, 15. К слову, теперь это адрес медиахолдинга OTYRAR — ул. Торекулова, 15.

Ее коллеги из Оntustiktv в октябре прошлого года сняли телеочерк о ней. Я процитирую некоторые моменты: «83 года. Целая эпоха, прожитая в кадре и за кадром. Лариса Иосифовна Домашенко — человек, без которого история областного телевидения была бы неполной. Она пришла сюда, когда телевидение только зарождалось, а микрофон и магнитофон весили больше, чем камера сегодня. Семь килограммов техники и неиссякаемая энергия — так начиналась ее профессиональная дорога.

Телевидение — это не просто картинка на экране. Это судьбы людей, создававших хронику нашего времени. В год 35-летия телеканала мы вспоминаем тех, кто стоял у истоков и посвятил свою жизнь журналистике. Среди них — ветеран телерадиовещания Лариса Иосифовна Домашенко».

«Мы тогда были такими известными дамами — с магнитофонами за плечами и улыбками до ушей. Бегали по городу, брали интервью, записывали на бобины. Чтобы вырезать одно слово, надо было разрезать ленту ножницами и склеить заново!» — вспоминает Лариса Иосифовна.

Она начинала на радио, потом десятилетиями работала на телевидении. Репортажи, интервью, документальные передачи — ее голос звучал в домах по проводному радио, а лица героев она открывала зрителям на телеэкране. Она помнит времена, когда телеэфир длился всего два часа в сутки, а телевизионная передвижка (ПТС) считалась чудом техники.

«Когда мы получили ПТС, мы были такими гордыми! Представляете, целая передвижная станция! Тогда телевидение стало по-настоящему живым», — сказала ветеран телерадиовещания.

Все жанры хороши

Да. «Все жанры хороши, кроме скучного!» — этой цитате Вольтера Лариса Домашенко следует всю жизнь. Поэтому ее сюжеты всегда были остры, интересны, содержательны. Специфика профессии обязывает!

Думаете, так просто быть радиожурналистом? Взял микрофон, поставил его перед героем своего сюжета, и пусть вещает? Ничего подобного!

Во-первых, для этого нужно иметь отличные навыки общения.

Во-вторых, надо быть готовым работать оперативно, порой — в нестандартное время, потому что иногда новости случаются неожиданно и требуют немедленного отклика.

В-третьих, нужно уметь работать с оборудованием: магнитофоном, микрофоном, петличками. Проверять качество сигнала, исправность телефонов для связи с аудиторией, комплектацию музыкальных записей.

В-четвертых, при этом надо держать будущий сюжет «на контроле»: удостовериться, что все участники программы будут на месте вовремя. А еще нужно уметь писать сценарии программ, вести прямые эфиры и т.д.

В-пятых, уметь работать в команде. Это в газете журналист большей частью независимый человек.

Ну, еще есть редактор, корректор и верстальщик. А на радио и телевидении — это по-настоящему командная работа. Помимо корреспондента, в ней участвуют звукооператор, инженер, оператор аудиомонтажа и режиссер. Многоцикличный труд, который зависит друг от друга.

И за все это — большая ответственность. Если ты редактор, то ответственность лежит не только за себя, но и за подчиненных. А они порой могут так подставить, пусть и без злого умысла… Это Лариса Иосифовна «имела честь» испытать на себе.

«Ништяки» профессии

Плюсов профессии журналиста тоже немало. Прежде всего — это возможность быть в числе первых очевидцев, быть в центре событий, происходящих в твоем регионе. Это радость общения, встреч с интересными людьми, ведь, как ни крути, а мир вертится вокруг успешных людей, личностей, принимающих те или иные решения, порой судьбоносные.

Среди таких людей — государственные и общественные деятели, представители творческих профессий: писатели, актеры, музыканты, живописцы. Сколько интересных очерков было сделано о врачах Шымкента и Кентау, строителях Шардары, пекарях и садоводах Тюлькубаса, хлопкоробах Мактаарала, животноводах Сузака и Отырара, авиаторах, ученых из различных НИИ, лабораторий, изобретателях и рационализаторах, металлургах Шымкента, горняках Ленгера и Кентау, виноградарях Капланбека и чабанах Байдибека.

Она и ее коллеги изо дня в день «архивируют» картины дня. До сих пор Ларисе Домашенко памятен тот зимний день, когда она должна была привезти в редакцию запланированный ранее радиосюжет из Кентау. В пять утра она была уже на автовокзале, а там ей говорят, что из-за обильных снежных заносов дорога в Кентау и Туркестан закрыта. Поехать туда можно, но только автостопом и лишь до Красного моста. К счастью, случайно выяснилось, что в том направлении сейчас поедет автомобиль ГАИ. Они-то и довезли Ларису Иосифовну до Темирлановки. И все — дальше дорога точно закрыта. Но работает техника: тракторы и грейдеры расчищают завалы.

Лариса Домашенко не растерялась: тут же на фоне работающей техники она взяла интервью у дорожников, жителей села и застрявших в пути пассажиров. Получился добротный, «живой» репортаж с места событий о том, как всем миром решали возникшую из-за снегопада проблему. Репортаж вышел в эфир в тот же день в 19:00 по областному радио. Такие воспоминания ей особенно дороги…

Да, проникновенный голос Ларисы Домашенко сразу запомнился радиослушателям, а за три десятилетия ее верного служения своему делу он стал почти родным для всех земляков Южного Казахстана.

За годы работы отшлифовался ее творческий стиль, она освоила всю палитру жанров радиожурналистики. А с развитием телевидения познакомились с ней и телезрители.

В авторском багаже редактора Южно-Казахстанского областного радио и телевидения Ларисы Домашенко были самые актуальные на то время радиопрограммы: «Юг промышленный», «Человек и закон», «Народный контроль в действии», «Экология и мы», «Костер», «Наш молодой современник», «Профсоюзы», «Наш атеистический клуб», литературно-музыкальный радиоальманах «Радуга», серия очерков «Расскажу о хорошем человеке», «Новости» для радио и ТВ.

И нет ей покоя

Быстро годы пролетели. Давно выросли внуки — сыновья единственного сына Сергея. Многое сделано, а сколько еще хочется успеть… И подступивший выход на заслуженный отдых — это лишь уход из теле- и радиоэфира, где ей на смену пришли молодые коллеги.

Она же продолжила свой вклад в журналистику Южного Казахстана. Несколько лет редактировала газету облженсовета «Кыз-Жибек», затем работала заместителем редактора журнала «Товары и цены», даже успела некоторое время поработать редактором на ТВ «Отырар». Периодически ее очерки появлялись в газете «Деловой курьер». А на родном ШТВ, точнее, в филиале областного телевидения, она несколько лет возглавляла первичную организацию ветеранов, продолжая общаться и заботиться о тех, с кем трудилась более трех десятков лет.

И сейчас Лариса Иосифовна продолжает искать пути для реализации своего творческого потенциала: пишет прозу и стихи, занимается духовными практиками.

В сборнике стихотворений «Живу… дышу… пишу», который сейчас готовит к изданию Лариса Иосифовна, в полной мере отражены весь ее талант и внутренний мир. Мир гармонии и красоты окружающей жизни, радость общения с природой и людьми.

В интервью своему молодому коллеге Нургисе Абдужалилову она сказала: «Если Бог создал нас любовью, значит, мы — частицы этой любви. И мы должны нести ее людям. Делами, словом, творчеством».

С этим даже и не поспоришь.

Фарида Шарафутдинова