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Под прикрытием арбузной бахчи в Шымкенте выращивали наркотики

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Анастасия Новикова
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Под прикрытием арбузной бахчи в Шымкенте выращивали наркотики. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора – 2026» сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности пресекли деятельность местного жителя, организовавшего на территории своего дома полный цикл производства наркотиков каннабисной группы — от выращивания растений до изготовления, фасовки и подготовки к сбыту марихуаны и гашиша.

Во время обыска полицейские обнаружили около 130 кустов наркосодержащих растений, тщательно замаскированных среди сельскохозяйственных культур. Кроме того, в доме и хозяйственных постройках изъяли наркотическое сырьё и уже готовую к реализации продукцию. Общий вес изъятых наркотиков составил около 330 килограммов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — за хранение в целях сбыта и культивирование наркосодержащих растений. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, возможные каналы сбыта и лица, причастные к противоправной схеме», — Ельдар Абдикенов, заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК.

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