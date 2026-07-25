В Шымкенте пресекли продажу контрафакта под известными автомобильными брендами

В Шымкенте пресекли продажу продукции с признаками контрафакта под известными автомобильными брендами. Сейчас материалы направлены в суд, а специалисты напоминают: использование поддельных автотоваров может не только нарушать закон, но и привести к серьезным поломкам автомобиля.

Вместо фирменного масла — подделка. В одном из пунктов замены масла в Шымкенте выявили продукцию с незаконным использованием брендов Toyota и Lexus. Проверку сотрудники Департамента юстиции начали после обращения официального представителя компаний. В ходе осмотра обнаружили более 615 единиц моторного масла и фильтров с признаками контрафакта.

Мухтар Абдезов, начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции Шымкента: «Компания заявляет, что не выпускает на территории Республики Казахстан такие масла в железной банке, а также не выпускает масла с товарным знаком Lexus, и данные товары считаются контрафактами. Сотрудниками департамента юстиции по данному факту было возбуждено административное дело по статье 158 кодекса об административных правонарушениях по следующему направленному суду для рассмотрения данных материалов».

Экспертизу качества изъятого масла не проводили. Внутри может быть масло качества на порядок ниже. Между тем использование поддельных смазочных материалов может привести к ускоренному износу двигателя, засорению масляной системы, перегреву мотора и дорогостоящему ремонту.

Мухтар Абдезов, начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции Шымкента: «Вместе с были обнаружены и изъяты тем фильтра для мотора, данные фильтра они уже сняты с производства и на сегодняшний день не производятся компанией Тойота».

Такие фильтры могут не обеспечивать должную очистку масла и сокращать срок службы двигателя. По закону Казахстана «О товарных знаках» использовать чужой бренд без согласия правообладателя запрещено.

За нарушение предусмотрена административная, гражданско-правовая, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.