Овощи дешевеют, а мясо дорожает: в Правительстве планируют разобраться

Овощи дешевеют, а мясо дорожает. Такая ситуация складывается на продовольственном рынке Казахстана. Пока помидоры, огурцы, морковь и яйца становятся доступнее, цены на баранину, конину и некоторые мясные продукты продолжают расти.

Пока в правительстве планируют разобраться, что стоит за этим подорожанием и как можно сдержать рост цен, эксперты озвучивают ряд причин.

Цены на баранину выросли на 2%, конину на 1,3%, подорожал и мясной фарш. В правительстве намерены разобраться в причинах. По поручению Серика Жумангарина изучат ситуацию на рынке и проверят, на каком этапе продукция становится дороже. Эксперты отрасли говорят: стоимость мяса в магазинах напрямую зависит от баланса спроса и предложения.

Снизить цены можно только за счет увеличения объемов производства. Для этого необходимо создавать условия для массового развития животноводства. При этом, несмотря на значительный ресурсный потенциал страны, дальнейшему росту производства мешают ограничения по сбыту продукции.

«Крупный бизнес не хочет наращивать объем производства, потому что система ограничений по экспорту нету куда продавать свою продукцию. Внутренний рынок, он маленький, и он уже практически заполнен, 95%. То есть, что новое создавать, ты не сможешь. То есть, рецепт простой, нужно производить много продукции мясной, и для этого критически необходим важен экспорт», — Максут Бактибаев, председатель мясного союза.

Эксперты обращают внимание что действующие меры государственной поддержки в большинстве ориентированы на крупные хозяйства. Для участия в них зачастую требуется поголовье в несколько сотен голов скота, а условия получения помощи остаются слишком жесткими для небольших фермерских хозяйств.

Между тем именно этот сегмент способен обеспечить местные рынки доступной продукцией.

«Мелкие хозяйства не могут обеспечить логистику. Слабо у них развивается система маркетинга, они вынуждены, учитывая из-за малого масштаба, у них может техники не быть, продавца не могут содержать на рынка. Исходя из этого, они вынуждены отдавать перекупщикам с полей. Они ограничены ресурсами, банки мало средств выдают», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

На себестоимость мяса влияет и стоимость кормов, одного из ключевых элементов затрат в животноводстве. Как отмечает аграрный аналитик Кирилл Павлов, Казахстан продолжает наращивать экспорт кормовой муки в Китай. Это сокращает предложение кормов на внутреннем рынке и неизбежно ведет к росту цен.

«С рынка просто пропадают отруби, как дешевый вариант корма. А то, что остается, резко взлетает в цене. И крупные хозяйства это все выгребают, а мелким в итоге ничего не остается. И у нас очень хорошо Юг покупает, на юге на откорм идут отруби. И даже приезжают на север, забирают. В итоге в деревнях нет возможности кормить, в ауле не могут кормить по низкой себестоимости», — Кирилл Павлов, аграрный аналитик.

Эксперты сходятся во мнении, для решения вопроса необходим комплексный подход от расширения господдержки для малых фермеров до увеличения объемов производства и создания стабильных условий для экспорта.