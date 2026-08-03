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Новые открытия археологов раскрывают историю средневекового Отырара

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата Туркестанской области

В Туркестанской области археологи обнаружили на городище Отырар древнейшую мечеть золотоордынского периода, датируемую второй половиной XIII–XIV веков.

Также впервые за всю историю раскопок города найдена уникальная мощеная камнем улица, ведущая к мечети.

Во время исследований ученые обнаружили мусульманские захоронения, ступенчатую лестницу XV–XVI веков, а также редкие артефакты: печать-перстень с арабской надписью, серебряные и медные монеты эпохи Золотой Орды, китайские монеты и другие находки.

По словам исследователей, открытия подтверждают, что после монгольского нашествия Отырар продолжал развиваться и оставался важным религиозным и торговым центром.

После завершения исследований объект планируют сделать доступным для туристов.

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