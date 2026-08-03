Юный борец из Шымкента стал чемпионом мира

Шымкент с почестями встретил чемпиона мира Дияра Аманали. На мировом первенстве в Баку, где за медали боролись спортсмены более чем из 60 стран, юный борец завоевал золотую награду и вписал свое имя в историю казахстанского спорта. В аэропорту победителя встречали родные, друзья, тренеры и болельщики.

По казахской традиции чемпиона осыпали шашу и угостили баурсаками, выразив благодарность за достойное представление страны на мировой арене.

Конкуренция на мировом первенстве была беспрецедентной. Чемпионат мира в Баку собрал рекордное количество участников — 675 борцов. Турнир стал самым массовым в истории мировых первенств среди спортсменов до 17 лет, что делает победу Дияра Аманали еще более значимой.

Своими эмоциями после исторической победы, а также словами благодарности тренерам, родителям и болельщикам поделился чемпион мира среди юношей Дияр Аманали: «Передать свои эмоции словами очень сложно. Мы долго готовились, много трудились и пролили немало пота. Сейчас радуются моя семья и весь народ Казахстана. В первую очередь хочу поблагодарить своих тренеров и родителей. Они день и ночь готовили меня к этому. Спасибо им огромное»!

Историческую победу земляки отметили по казахской традиции. В знак признательности за золотую медаль и достойное представление страны на мировой арене чемпиону мира Дияру Аманали подарили породистого скакуна. Юный борец с радостью принял ценный подарок и впервые оседлал своего нового коня.

За успехом юного чемпиона стоят годы упорного труда и поддержки семьи. Родители Дияра Аманали признаются, что каждый его выход на ковер сопровождался сильным волнением. Все поединки они переживали с замиранием сердца, а победы сына встречали со слезами радости.

О том, каким был путь сына к мировому золоту и что для семьи значит эта победа, рассказал отец чемпиона Бакир Аманалиулы: «После каждой его схватки у нас на глазах были слезы радости. Это большая победа для всего казахского народа. По-настоящему историческое достижение».

На мировом первенстве в Баку среди спортсменов до 17 лет Дияр Аманали выступал в весовой категории до 55 килограммов. На пути к чемпионскому титулу шымкентский борец уверенно одолел представителей Греции, России, Грузии и Болгарии, не оставив соперникам шансов.

По словам наставника Данияра Сарсенбаева, этот триумф стал результатом многолетней подготовки и ежедневного труда. Тренер подчеркнул, что команда не намерена останавливаться на достигнутом и продолжит работу, чтобы воспитать новых чемпионов мирового и олимпийского уровня.

О подготовке спортсмена, значении этой победы и дальнейших планах команды рассказал тренер Данияр Сарсенбаев: «Мы не собираемся останавливаться на этом достижении. Засучим рукава, затянем пояса и продолжим работать еще усерднее. Будем не жалея сил трудиться ради того, чтобы казахстанские спортсмены добивались новых мировых и олимпийских побед. Мы приложим для этого все усилия».

Молодой чемпион уже ставит перед собой новые цели — продолжить успешные выступления на мировых первенствах и в будущем подняться на олимпийский пьедестал, чтобы под звуки Государственного гимна вновь прославить Казахстан на международной арене.