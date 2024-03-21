Насвай вне закона: молодежь и взрослые стали чаще употреблять некурительные изделия

Молодежь, взрослые и пожилые люди стали чаще употреблять насвай.

А между тем, продажа насвая запрещена. Сейчас в стране проходит оперативно-профилактическое мероприятие. Рейды по рынкам и торговым точкам полицейские проводят и в Шымкенте. Поэтому теперь насваем торгуют из-под полы, либо, боясь ответственности и вовсе убирают из ассортимента табачных изделий.

За пагубную привычку казахстанцев взялись после выступления главы государства. На национальном курултае Касым-Жомарт Токаев раскритиковал казахстанцев, употребляющих насвай. Президент считает, что его употребление говорит об отсутствии у человека элементарной культуры.

«Сейчас XXI век, время интенсивного развития высоких технологий и искусственного интеллекта. А наши граждане продолжают закидывать насвай в рот, харкаться и сплевывать, как в каменном веке. Какой позор! Причем некоторые считают эту пагубную привычку традициями предков. Это безобразие необходимо остановить», — уверен Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

В полиции рассказали, что в кодексе о здоровье и системе здравоохранения прописан запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе и насвая.

«Незаконная продажа некурительных изделий влечет штраф в размере 25 МРП или свыше 92 тысяч тенге 01,16 виновные лица будут привлекаться к ответственности. Обращаю внимание что в парламенте находится законопроект предусматривающий уголовную ответственность за ввоз, изготовление, продажу вейпов и некурительных табачных изделий», — говорит Шынгыс Алекешев, официальный представитель МВД РК.

Насвай зачастую изготавливают в антисанитарных условиях. В нем содержатся вещества, вызывающие различные заболевания, в том числе рак.

«Онкологические заболевания полости рта, языка, гортани. Заболевания зубов, слизистой полости рта, пищевода. В насвае содержатся экскременты животных, есть риск возникновения паразитарных заболеваний. Вирусные гепатиты, язвенная болезнь желудка», — говорит Мира Абдурханова, врач-терапевт поликлиники №1 г. Шымкента.

Узнать любителей насвая просто — они нередко оставляют после себя «плевки» на асфальте. Жители Шымкента солидарны в президентом — говорят, это привычка неприятна и даже отвратительна. При этом людям, употребляющим насвай, нужно помнить, что их «плевки» могут привести к административной ответственности за загрязнение мест общего пользования.