«Папа, забери меня»: родители Нурай Серикбай дали показания в суде

Родители 21-летней Нурай Серикбай, погибшей от рук злоумышленника возле собственного дома, дали показания в суде. Потерявшие единственную дочь отец и мать не смогли сдержать слёз, вспоминая трагические события.

По словам отца погибшей и потерпевшего по делу Бауыржана Сагымбека, Нурай окончила школу с отличием и поступила в ВУЗ по государственному гранту. У неё было много планов и целей, вспоминает отец. Добрая, открытая и жизнерадостная девушка не собиралась в ближайшее время выходить замуж. Все важные вопросы она обсуждала с родителями, но окончательное решение всегда принимала сама.

Поэтому, когда её похитили с целью принуждения к браку, родители первым делом спросили мнение дочери. Услышав, что она не согласна, они сразу забрали её домой.

Отец погибшей Бауыржан Сагымбек, рассказал о последнем разговоре с дочерью в день трагедии:

«Я разговаривал с дочерью по телефону. Она сказала мне: «Папа, здесь происходит то, чего я не хочу. Забери меня». Если бы моя дочь сама хотела быть с этим парнем, я бы согласился. Вечером, около семи часов, мне позвонила супруга и сказала: «С Нурай что-то случилось. Она лежит на земле. Полицейские не подпускают меня». Тогда я понял, что произошло что-то страшное, сообщил руководству и сразу выехал».

По мнению потерпевшей стороны, трагедию можно было предотвратить, если бы правоохранительные органы своевременно отреагировали на заявления о похищении девушки и её преследовании.

Накануне в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента дал показания и подсудимый Шерхан Аймахан. Он не признал вину в полном объёме и заявил, что совершил преступление в состоянии аффекта.

Напомним, предварительное судебное слушание по делу состоялось 23 июля. Согласно обвинительному акту, подсудимый против воли увёз Нурай, а затем преследовал её. Спустя непродолжительное время он нанёс девушке 35 ножевых ранений и скрылся с места преступления.