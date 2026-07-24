35 ножевых ранений: дело об убийстве Нурай Серикбай рассматривают в суде

Прошло предварительное судебное заседание по делу о гибели Нурай Серикбай, которое вызвало широкий общественный резонанс. Прокурор огласил обвинительный акт и изложил предъявленные обвинения.

По данным следствия, подсудимый против воли девушки похитил ее, длительное время преследовал, а в один из дней за два часа позвонил ей 76 раз. После того как Нурай отказалась пойти с ним в парк, он нанес ей 35 ножевых ранений.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам состоялось предварительное слушание по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай. Подсудимого Шерхана Аймахана, который на прошлом заседании не смог присутствовать по состоянию здоровья, на этот раз доставили в суд под конвоем. Его шея и левая рука были перевязаны медицинскими бинтами.

В ходе заседания прокурор огласил обвинительный акт. Шерхану Аймахану предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса «Убийство, совершенное с особой жестокостью», «Сталкинг» и «Принуждение к вступлению в брак». Государственный обвинитель Мадияр Абилькасимов изложил обстоятельства преступления.

«Подозреваемый Аймахан, реализуя свой преступный умысел, достал заранее приготовленный нож, который принес с собой, и нанес потерпевшей Серикбай 5–6 ножевых ранений. Услышав крики девушки, к месту происшествия подошла свидетель Беркимбаева. Осознавая преступный характер своих действий и пытаясь избежать ответственности, подозреваемый попытался скрыться, пробежал примерно пять-шесть метров, однако затем вернулся, чтобы довести преступный умысел до конца. На глазах у свидетельницы он вновь подошел к лежавшей на земле Нурай Серикбай и нанес ей в общей сложности 35 ножевых ранений. Из них девять — колото-резаные, двадцать четыре — проникающие колото-резаные ранения. От полученных травм и большой кровопотери Серикбай скончалась на месте. После этого подозреваемый скрылся с места преступления», — Мадияр Абилкасимов, прокурор.

По словам прокурора, в день трагедии Нурай Серикбай вышла из дома в магазин. В этот момент ее встретил подсудимый и предложил вместе пойти в парк. Девушка отказалась. По версии обвинения, именно после этого у Шерхана возник умысел убить Нурай.

Погибшая познакомилась с подсудимым на семейном торжестве родственников. Спустя некоторое время они начали встречаться, после чего молодой человек сделал ей предложение. Однако Нурай ответила отказом, объяснив, что еще не готова к созданию семьи. Несмотря на это, подсудимый против ее воли похитил девушку.

После того как Нурай смогла попросить о помощи, братья вместе с сотрудниками полиции забрали ее из дома Шерхана. Однако и после этого он не прекратил преследование. По данным следствия, иногда всего за два часа он звонил Нурай 76 раз. Несмотря на постоянные отказы встречаться, подсудимый продолжал настойчиво связываться с ней.

Из-за этого девушка была вынуждена дважды сменить номер телефона. Но подсудимый продолжал ее преследовать.

Подсудимый заявил, что не признает предъявленные ему обвинения. Кроме того, он был против присутствия журналистов в зале суда и проведения онлайн-трансляции судебного процесса. Также он попросил рассматривать дело без участия присяжных заседателей.

Выслушав позиции сторон, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения о назначении основного судебного разбирательства. В результате первое судебное заседание по существу назначено на 28 июля. Судья также объявил решение относительно участия представителей СМИ и проведения прямой трансляции процесса.

«Поскольку стороны заняли противоположные позиции, разрешение на проведение прямой онлайн-трансляции не предоставляется. Вместе с тем, в соответствии со статьей 29 Уголовно-процессуального кодекса, судебное разбирательство является открытым. Поэтому представители средств массовой информации могут присутствовать на заседаниях и вести съемку в установленном законом порядке. Никаких препятствий для этого нет. Однако из-за отсутствия согласия сторон проведение прямой трансляции судебного процесса не допускается», — Самиддин Темиралиев, судья.

На предыдущем судебном заседании подсудимый отсутствовал по состоянию здоровья. Медицинскую справку о его состоянии представил следственный изолятор. Интересы Шерхана Аймахана в суде представляют четыре адвоката, сторону потерпевших — два защитника.

Преступление произошло 11 января этого года. Досудебное расследование по делу продолжалось семь месяцев.