В Шымкенте обсудили роль молодежи в акции «Таза Қазақстан»

Чистый город начинается с ответственности каждого. В Шымкенте представители государственных органов встретились с молодежью, чтобы поговорить о бережном отношении к окружающей среде, экологической культуре и важности сохранения чистоты.

Особый акцент сделали на роли молодых людей, ведь именно им предстоит стать главной движущей силой экологической инициативы «Таза Қазақстан».

Встреча прошла в парке Абая. Ее участники обсудили, как формировать экологическую культуру и почему забота о чистоте общественных пространств — это показатель уважения не только к окружающей среде, но и друг к другу. Молодые люди рассказали, что регулярно участвуют в волонтерских акциях и считают такие инициативы реальным вкладом в благоустройство города.

По словам волонтера Алтынбека Шарипбай, даже небольшие экологические инициативы помогают менять отношение людей к чистоте: «Я состою в волонтерской организации меньше полугода. Но даже за это время мы собрали очень много мусора, очищали разные территории. Часто видишь, что один человек выбросил мусор, а потом и другие начинают делать то же самое. Я считаю, что это неправильно. Поэтому мы выезжаем и приводим такие места в порядок».

Организаторы подчеркнули, что экологическое воспитание невозможно без конкретных действий. Поэтому после встречи участники не разошлись по домам, а вышли на субботник и вместе привели в порядок территорию парка.

Как отметил представитель Молодежного ресурсного центра Куаныш Серикбай, важно не только убирать мусор, но и воспитывать у молодежи ответственное отношение к окружающей среде: «В целом Шымкент — чистый город. Наша главная задача — донести до молодежи, что его нельзя загрязнять. Если кто-то мусорит, важно не только убрать за ним, но и объяснить, что оставлять мусор на улице недопустимо. Наши тренеры призывают участников публиковать в социальных сетях фотографии и видео с уборок, а также с мероприятий акции «Таза Қазақстан». Это нужно для того, чтобы люди, которые не смогли принять участие, увидели хороший пример и у них формировалось правильное отношение к чистоте».

Экологическая акция «Таза Қазақстан» в Шымкенте продолжается. Впереди — новые встречи, субботники и волонтерские акции. Организаторы уверены: именно личный пример и активное участие молодежи способны сформировать ответственное отношение к окружающей среде и сделать чистоту города общей нормой.