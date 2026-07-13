Жителям «Асыкаты» больше не придется ездить за лечением в город

Современное оборудование и высококвалифицированные специалисты, в в поселке «Асыката» Туркестанской области свои двери распахнул новый медицинский центр построенный за счет инвестиций местного предпринимателя. В сутки учреждение может принимать более двухсот пациентов.

Здесь по словам жительницы Салимы Сералиевой работает дневной стационар на 10 мест и круглосуточный стационар на 40 мест, что позволяет оказывать быструю помощь пациентам.

«Раньше получить качественное лечение было сложно. Теперь у нас есть новая больница с современным оборудованием. Не так давно, чтобы лечь на лечение или пройти обследование, нам приходилось ездить в город, а иногда даже в отдалённые районы, то теперь такой необходимости нет. Здесь работают квалифицированные специалисты, в том числе приглашённые из Узбекистана, и мы очень довольны. Все жители нашего села рады открытию такого медицинского центра. Желаю коллективу успехов, дальнейшего развития и процветания», — сообщила Салима Сералиева.

На большое открытие медцентра строительство которого было начато в 2024 году приехал и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. В своем выступлении глава региона отметил, что жизнь и здоровье человека являются одной из самых высоких ценностей государства и что в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Общая площадь центра — 2 565 квадратных метров. Население обслуживают — терапевты, кардиологи, хирурги, травматологи, врачи лор, эндокринологи, невропатологи, гастроэнтерологи, дерматологи, офтальмологи, стоматологи, гинекологи, урологи, педиатры Предусмотрена возможность проведения сложных операций. Работают детские и взрослые комнаты вакцинации, лаборатории, лифты для граждан с ограниченными возможностями, современные машины скорой помощи»,— пояснил аким Туркестанской области.

С момента создания Туркестанской области в регионе активно развивается медицинская инфраструктура. За восемь лет здесь открыли 214 новых объектов здравоохранения. Для сравнения: с 1991 по 2017 год было построено 386 медицинских учреждений.