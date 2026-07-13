Пластиковым отходам в Туркестанской области дадут вторую жизнь

В Туркестанской области открывают предприятия глубокой переработки. В ходе рабочей поездки в Жетысайский район аким области Нуралхан Кушеров ознакомился со строительством завода по переработке пластиковых отходов и производству пластиковой тары.

На новом предприятии пластиковые отходы будут перерабатываться в готовую продукцию, востребованную в сельском хозяйстве и промышленности. Производственная мощность предприятия составит до 10 миллионов единиц продукции в год.

Реализация проекта позволит увеличить долю обрабатывающей промышленности, эффективнее использовать отечественное сырье и сократить зависимость от импорта. После запуска завода здесь планируют создать 70 постоянных рабочих мест.

«Запустить предприятие планируется уже в этом году. Строительство началось в апреле. В проект инвестировано около 2 миллиардов тенге частных средств. В августе планируется завершить первый этап строительства, а до конца года полностью ввести завод в эксплуатацию. После запуска вся продукция, которую вы сейчас видите, будет производиться именно на этом предприятии. То есть овощи, фрукты и другая сельскохозяйственная продукция, выращенная в районе, которые сегодня отправляются на экспорт в Россию и другие ближние и дальние зарубежные страны в картонной упаковке, в дальнейшем будут упаковываться в специальные пластиковые ящики, подобранные под каждый вид продукции. Это позволит обеспечить более удобную и качественную транспортировку. Производственная мощность завода составит до 10 миллионов пластиковых ящиков в год», — Данияр Толыбаев, руководитель отдела предпринимательства Жетысайского района.

В индустриальной зоне Жетысая появятся пять промышленных предприятий общей стоимостью свыше 30 миллиардов тенге. Два завода уже введены в эксплуатацию, еще три находятся на стадии строительства. После завершения всех проектов постоянной работой будут обеспечены около тысячи человек.

Кроме того, на территории промышленного парка реализуются проекты по производству мебели, запасных частей для сельскохозяйственной техники, комбикормов, металлических изделий и химических моющих средств. Здесь также строятся современный тепличный комплекс и складской терминал.

«Открытие новых производств, развитие глубокой переработки и снижение импортозависимости являются одними из главных приоритетов для региона. Подобные проекты не только улучшают экологию, но и создают новые рабочие места, придавая импульс развитию экономики региона», — Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

Для инвесторов в Туркестанской области создаются благоприятные условия и развивается необходимая инфраструктура. В регионе функционируют специальная экономическая зона «Turan» и 21 индустриальная зона. Наряду с этим во всех районах и городах создаются малые промышленные парки, а предприятиям оказывается всесторонняя государственная поддержка.