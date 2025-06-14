Это волшебное слово «зато»...

У вас часто бывает плохое настроение? Как вы из него выбираетесь?

Спросила об этом у молодой коллеги Салтанат, она ответила: «Ой, Фарида апай, если честно, я не могу позволить себе долго пребывать в депрессии. Если дам слабину, а такое иногда бывает, то потом столько дел наваливается: дома бардак, дети не ухожены, муж не кормлен. Мы это проходили. Себе дороже. В крайнем случае устраиваю себе передышку – чай под хороший фильм, крепкий сон. Все! Этого достаточно».

Да, настроение – штука деликатная. Но, возможно, оно неслучайно называется «настроение», то есть его надо научиться настраивать. Человечество уже изобрело несколько практик. Одна из них – техника «ЗАТО».

В чем ее суть? Представьте себе какую-то негативную ситуацию. Например, вы поехали на рынок за вырезкой телятины, а ее там не оказалось: кто-то порасторопнее с утра ее уже купил. Казалось бы, ну что тут хорошего?! А если поразмышлять, то найти это хорошее можно.

Во-первых, или ЗАТО, раз вы поздно приехали на рынок, значит, успели хорошо выспаться.

Во-вторых, или ЗАТО, нет телятины, купите что-нибудь другое, да хотя бы курятину. Даже деньги сэкономите.

В-третьих, или ЗАТО, в следующий раз будете загодя планировать такие «выходы в свет», как говорится, кто рано встает, тому Бог дает.

Иногда вспоминаю, как лет 30 назад, когда мы жили на съемной квартире, всей семьей побывали в гостях у состоятельных родственников. Вернувшись домой, старшая дочь, в ту пору девочка лет семи, восхищенно произнесла: «Какой же богатый дом у тети Гали!» На что младшая пяти лет от роду тут же парировала: «Ничего, ЗАТО у нас библиотека богатая!»

Вот еще пример. В одном из офисов в обеденный перерыв женщины зрелых лет вместе с молодухами вспоминали-обсуждали, как они выходили замуж. Одной родители справили добротное приданое – от мебели и посуды до домашних тапочек. Вторая похвасталась, что женила на себе парня «с приданым» – квартирой, тачкой, счетом на сберкнижке. А третья призналась, что вышла замуж просто с… дипломом о высшем образовании. Ничего больше родители не смогли или не захотели ей дать. И тут же нашла плюсы этого – ЗАТО.

Зато она поняла, что, во-первых, благодарна родителям за полученное образование.

Во-вторых, ЗАТО отныне она должна рассчитывать только на свои силы, не питать никаких иллюзий. В-третьих, ЗАТО она больше ценит, дорожит благами, купленными на свои честно заработанные деньги.

Поверьте, если вы станете применять эту простую технику, то со временем научитесь находить не три, а еще больше аргументов.

Давно и всем, когда заходит разговор на тему депресняка, рекомендую посмотреть фильм «Поллианна», снятый по роману Элинор Портер.

Героиня романа – девочка Поллианна практикует «игру в радость», которой ее научил отец. Суть игры – искать и находить положительные моменты в каждой (особенно кажущейся неприятной) ситуации или человеке.

Дочь с отцом начали играть давно, когда им среди пожертвований достались костыли: «Мне тогда ужасно хотелось куклу, вот папа и попросил об этом женщину, которая собирала пожертвования. А та леди ответила, что кукол никто не жертвовал, поэтому вместо куклы посылает маленькие костыли».

И тогда отец объяснил Поллианне, что нужно радоваться хотя бы потому, что костыли ей не нужны. С тех пор она всегда играла в «радость», находя повод для оптимизма в каждом событии.

Благодаря этому навыку Поллианна научилась видеть плюсы даже в самых неприятных моментах жизни.

Сталкиваясь с той или иной ситуацией, чаще всего грустной, Поллианна ищет хотя бы одну хорошую сторону – «позитивный момент». Этой «игре в радость» она со временем научила всех жителей ее городка. В итоге даже растопила сердце своей холодной и неприступной тетушки.

Вы поняли? «Мы не можем в один момент изменить какую-то неприятную для нас ситуацию, но мы можем тут же изменить самое главное – нашу точку зрения и отношение» – эта фраза из книги Уилла Боуэна «Мир без жалоб. Прекрати ныть – и жизнь изменится». Ее полная формулировка: «Если не можешь изменить ситуацию, то измени свое отношение к ней». Она напоминает нам о важности внутреннего отношения к тому, что происходит вокруг.

И еще, как всегда, должен спасать и спасает юмор:

«Вам давно не поднимают зарплату? Зато есть возможность расти духовно!»

«Я толстая? Зато мягкая и уютная, со мной зимой особенно хорошо в постели».

«У меня грубый, взрывной характер? Зато я всегда искренен, говорю прямо в лицо, не шушукаюсь за спиной, не распространяю небылицы в соцсетях».

«У меня дома бардак? Зато я занята детьми, развиваю и учу их. Стерильная чистота подождет. Ведь как заметил Бернард Шоу: «В доме, где растут дети, чисто должно быть только в вазочке с конфетами».

Над одним женатым мужчиной друзья прикалывались: мол, у него «дама сердца» уж очень почтенного возраста. На что получили аргументированный ответ: «Зато «киндерсюрприза» не будет. И почему бы мне не пообщаться на досуге с самодостаточной умной женщиной?»

Сестра упрекает брата в жадности, даже скупости. В ответ: «Зато у меня всегда в запасе есть деньги, не то, что у тебя, – шаром покати».

Надо учить детей и внуков. Нет, не жадности, а этой «игре в радость», в «ЗАТО».

Готовьтесь – в подростковом возрасте они здорово треплют родителям нервы: «У меня лицо прыщавое», «Почему у меня волосы жидкие?», «Почему у меня ноги тонкие, как у цапли?» Учите искать ЗАТО! «Зато ты милая. Зато ты общительная, у тебя много друзей», «Зато твои волосы красиво развиваются на ветру», «Зато твои ноги красивые и стройные». В этом ключе надо вместе с ними размышлять по жизни.

В общем, берегите свое психическое здоровье! Здесь есть одна опасность – превратиться для окружающих в «удобную» Поллианну, которая в любой час дня и ночи примчится им на помощь. Но ЗАТО…

Фарида Шарафутдинова