Прокуратура выявила факты необоснованного расходования бюджетных средств

Сарыагашской районной прокуратурой проведён анализ соблюдения требований Трудового и Бюджетного кодексов Республики Казахстан в районном отделе образования и подведомственных ему организациях образования.

По результатам анализа установлено, что ряд работников сферы образования выезжали за пределы страны в рабочее время, в том числе в периоды проведения учебных занятий.

Несмотря на отсутствие сотрудников на рабочих местах, заработная плата им начислялась и выплачивалась в полном объёме.

В частности, выявлены факты выезда за границу в рабочее время сотрудников районного отдела образования, а также учителей и технических работников школ.

Анализом установлено необоснованное расходование бюджетных средств в отношении сотрудников отдела образования — на сумму более 389 тыс. тенге, а по организациям образования в целом — свыше 15 млн тенге.

На основании акта прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечены как сотрудники, выезжавшие за границу в рабочее время, так и руководители, допустившие указанные нарушения, за несоблюдение требований статьи 50 Закона Республики Казахстан «О государственной службе».

В результате принятых мер в доход государства взыскано более 15 млн тенге, к ответственности привлечено 680 лиц.