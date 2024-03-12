Казахстанцы стали чаще впадать в депрессию

Казахстанцы все чаще обращаются к психологической и психиатрической помощи.

По оценкам международных аналитиков, больше 700 тысяч казахстанцев ничего не радует. Это 4,4% населения страны, страдающие депрессивным расстройством.

Люди испытывают тревогу, сильный стресс, не могут справиться с потерей близких, работы, социального статуса, и нередко впадают в депрессию, говорят психологи. По рейтингу распространённости этого тревожного состояния наша страна прямо посередине, на 93 месте из 180 стран. На первом месте Украина, где идет война. В антирейтинге оказались и далеко не бедные страны, а развитые государства такие как США, Австралия и Эстония. По словам экспертов, все дело в том, что там больше мегаполисов и крупных городов, где люди подвергаются большему стрессу и психологическому давлению.

«Люди, которые живут на природе, функционируют на природе, у них все таки больше возможностей эмоционально расслабиться, чем больше мегаполис, тем больше шансов эмоционального выгорания. Влияет загруженность окружающего мира, насколько он активен, насколько в данный момент можно сказать агрессивен, когда человек торопится и мало отдыхает», — говорит Герман Владимиров, психолог.

Подсчитать фактическое количество казахстанцев, страдающих от депрессии, невозможно. Ведь многие, даже находясь в состоянии длительного выгорания и апатии не обращаются за профессиональной помощью. По словам психотерапевтов, на это влияет низкий уровень грамотности населения в отношении своего психического здоровья. У людей воспитанных в постсоветском пространстве не было культуры посещения психологов.

«Был вариант психиатрия и здоровый человек. На самом деле обращение к психологу это признак здорового человека, это означает что человек в контакте с собой он осознает и ощущает те или иные изменения в теле, с своем психоэмоциональном состоянии и он использует те или иные инструменты которые могут ему помочь», — говорит Тимур Кулиев, психотерапевт.

Эксперты говорят, в западных странах, например, люди практикуют походы к психологам также, как к обычным врачам, например дантистам. И обращаются к ним при возникновении ментальных проблем. В нашей стране культура походов к таким специалистам только набирает обороты.