В Шымкенте продажи жилья сократились на 11,7% за год

В июне 2026 года в Казахстане зарегистрировано 39 053 сделки купли-продажи жилья, что на 28,4% больше, чем в мае, когда было оформлено 30 420 сделок.

Наибольшее количество сделок пришлось на Алматы — 6 841 (17,5%), Астану — 6 436 (16,5%) и Карагандинскую область — 3 772 (9,7%). Меньше всего сделок зарегистрировано в области Ұлытау — 360 (0,9%).

По сравнению с маем рост числа сделок отмечен во всех регионах страны. Самая высокая динамика зафиксирована в Мангистауской области (+67,4%), Карагандинской области (+43,4%) и Атырауской области (+40,9%).

Количество сделок с квартирами увеличилось на 25,9% и достигло 29 432, что составляет 75,4% от общего объема рынка. Основная доля продаж пришлась на Астану (21,4%), Алматы (21,2%) и Карагандинскую область (10,5%). Наиболее востребованными стали однокомнатные квартиры — в июне зарегистрировано 11 348 таких сделок.

Продажи индивидуальных жилых домов также выросли — на 36,7%. Всего за месяц зарегистрирована 9 621 сделка. Рост наблюдался почти во всех регионах страны, за исключением Восточно-Казахстанской области, где показатель снизился на 1,4%.

По сравнению с июнем 2025 года количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане увеличилось на 17,4% — с 33 273 до 39 053. Самый высокий годовой рост отмечен в Мангистауской области (+79,1%).

В Шымкенте, напротив, зафиксировано наибольшее снижение среди регионов страны — количество сделок сократилось на 11,7% по сравнению с июнем прошлого года.

В целом за январь–июнь 2026 года количество сделок с жильем в Казахстане оказалось на 1,8% ниже, чем за аналогичный период 2025 года.