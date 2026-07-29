Дело Нурай: «она до последнего боролась за жизнь»

В суде по делу об убийстве Нурай Серикбай был допрошен подсудимый Шерхан Аймахан. Он не признал предъявленное обвинение и заявил, что совершил преступление в состоянии аффекта. По его словам, перед трагедией между ним и девушкой произошла ссора, а дальнейшие события он не помнит. Однако сторона потерпевшей категорически не согласна с этой версией.

По словам адвоката, Нурай до последнего боролась за свою жизнь. Кроме того, судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления подсудимый полностью контролировал свои действия и не находился в состоянии аффекта.



В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Шымкент началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве Нурай Серикбай. В заседании приняли участие все стороны процесса.

По просьбе стороны потерпевшей суд ограничил показ наиболее тяжелых материалов дела в телеэфире. Аянхан Омаров, адвокат потерпевшей обратился к представителям СМИ с соответствующим ходатайством: «Хотел бы озвучить ходатайство стороны потерпевшей. В дальнейшем по делу будут исследоваться материалы судебно-медицинской экспертизы Нурай Серикбай, а также видеозапись осмотра ее тела. Просим представителей СМИ не показывать эти кадры и изображение Нурай в телеэфире».



Первым показания дал подсудимый. Он полностью отверг предъявленное обвинение и попросил рассматривать дело по статье «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». По словам Шерхана Аймахана, они с Нурай встречались. Он дарил ей деньги и подарки. Когда девушка уехала учиться в Алматы, поехал вслед за ней и сделал предложение.

Нурай согласилась, однако, когда он привез ее домой, родители забрали девушку. В день трагедии, как утверждает подсудимый, он пришел попрощаться.

Подсудимый, Шерхан Аймахан изложил свою версию произошедшего: «Я сказал, что так больше продолжаться не может, спросил, не издевается ли она надо мной. Вернул ей кольцо, которое осталось в машине, сказал, что мы расстаемся и больше не хочу ни разговаривать, ни встречаться. Она взяла кольцо и бросила его на дорогу. Начала ругаться и бить меня в грудь. Тогда я почувствовал нож и протянул его Нурай. Сказал: «Лучше ударь меня ножом». Она попыталась нанести мне удар рукой в живот, я успел отойти назад. А что произошло потом — не помню».



Однако адвокат потерпевшей Аянхан Омаров опровергает слова подсудимого о том, что Нурай ранила его ножом. По его словам, девушка отчаянно пыталась спасти свою жизнь. Сам Шерхан Аймахан заявил, что ему поставили диагноз «навязчивые мысли и действия». Он утверждает, что временами не может контролировать себя и несколько раз пытался покончить с собой. При этом официально на учете с каким-либо заболеванием он не состоял.

Подсудимый также заявил, что глубоко сожалеет о случившемся и попросил прощения у всех: «Я прошу прощения у родителей Нурай, у ее братьев, родственников, у своих родителей, у всей своей семьи. Никогда не думал, что способен на такой поступок. Прошу прощения у всех. Прошу прощения у присутствующих в зале. Я очень сожалею. И прошу прощения у всего Казахстана».



Однако сторона потерпевшей считает эти слова попыткой избежать ответственности.

По мнению адвоката Аянхана Омарова, невозможно помнить все обстоятельства отношений с Нурай, но не помнить момент самого убийства: «Подсудимый подробно помнит, как познакомился с Нурай, сколько денег на нее потратил. Но когда речь заходит о самом преступлении, говорит, что ничего не помнит. Лично я этому совершенно не верю и отношусь к таким словам с большим сомнением».

В отношении Шерхана Аймахана было проведено обследование в Республиканском центре интенсивного лечения, затем назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ее заключение однозначно: в момент совершения преступления он осознавал свои действия, мог руководить своим поведением, способен участвовать в следствии и судебном процессе. Также в заключении прямо указано, что состояния аффекта у него не было.



Напомним, 23 июля по делу о гибели Нурай Серикбай состоялось предварительное судебное слушание. По данным следствия, подозреваемый против воли увез девушку, долгое время преследовал ее, а однажды за два часа позвонил ей 76 раз.

После того как Нурай отказалась идти с ним в парк, он нанес ей 35 ножевых ранений и скрылся с места преступления. Кровавая трагедия произошла вечером 11 января. Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину.