Два рейса FlyArystan в Шымкент изменили маршруты из-за закрытия ВПП

Два рейса авиакомпании FlyArystan, следовавшие в Шымкент, были вынуждены изменить маршрут из-за временного закрытия взлётно-посадочной полосы аэропорта.

Как сообщили в авиакомпании, рейс по маршруту «Актау – Шымкент» совершил посадку в Алматы, а рейс «Алматы – Шымкент» вернулся в аэропорт вылета.

После открытия взлётно-посадочной полосы оба самолёта продолжили путь. Рейс из Актау вылетел в Шымкент в 01:21, а рейс из Алматы — в 02:56 по местному времени.

Из-за временного закрытия ВПП также были задержаны обратные рейсы «Шымкент – Актау» и «Шымкент – Алматы».

В FlyArystan подчеркнули, что изменения в расписании были вызваны обстоятельствами, не зависящими от авиакомпании.