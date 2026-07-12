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На главную Новости Шымкента Общество 12 незаконных мигрантов задержаны в Туркестанской области

12 незаконных мигрантов задержаны в Туркестанской области

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Редактор Юлия Машковская
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В рамках профилактических мероприятий сотрудники полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства на территории Тюлькубасского района Туркестанской области.

В ходе проверки установлено, что 12 иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность с использованием экскаватора и грузового автомобиля при проведении работ, связанных с незаконным недропользованием.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы за нарушение требований миграционного законодательства. Они направлены в суд для принятия соответствующего решения.

Кроме того, к ответственности привлечена принимающая сторона за нарушение миграционного законодательства и незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

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