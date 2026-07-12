12 незаконных мигрантов задержаны в Туркестанской области

В рамках профилактических мероприятий сотрудники полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства на территории Тюлькубасского района Туркестанской области.

В ходе проверки установлено, что 12 иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность с использованием экскаватора и грузового автомобиля при проведении работ, связанных с незаконным недропользованием.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы за нарушение требований миграционного законодательства. Они направлены в суд для принятия соответствующего решения.

Кроме того, к ответственности привлечена принимающая сторона за нарушение миграционного законодательства и незаконное привлечение иностранной рабочей силы.