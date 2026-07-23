Школы, больницы, спорткомплексы: в Туркестанской области масштабная стройка

В Туркестанской области продолжается масштабное строительство социальных объектов. В этом году на возведение 45 объектов направлено более 31,5 млрд теңге. Большая часть проектов реализуется через областное управление строительства и акиматы городов и районов.

До конца года власти намерены сдать 32 объекта, еще 13 перейдут на следующий год.

О ходе строительства объектов рассказал руководитель управления строительства Абай Турханов: «На сегодняшний день уже сданы 8 объектов. В сфере образования ведется строительство 16 объектов. В том числе на строительство 8 школ выделено более 8,5 млрд теңге. На сегодняшний день две школы уже введены в эксплуатацию, остальные шесть планируется завершить до 1 августа. Строительство всех школ ведется в соответствии с утвержденным производственным графиком. Для завершения строительства четырех школ необходимо дополнительно 400 млн теңге. Кроме того, на одну школу, введенную в эксплуатацию в 2025 году, требуется еще 286 млн теңге, которые планируется предусмотреть при очередном уточнении бюджета.На строительство четырех центров развития детей нового поколения выделено 1,3 млрд теңге. Для полного завершения объектов дополнительно потребуется 6,4 млрд тенге».

Особое внимание уделяют сфере здравоохранения. Сейчас в регионе строятся четыре медицинских объекта. В Туркестане при поддержке фонда Абу-Даби возводят родильный дом на 80 коек — его готовность уже достигла 70%, а все необходимое оборудование закуплено.

Завершить строительство планируют в августе. Кроме того, стартовали работы по строительству многопрофильной больницы в Сарыагаше и нового перинатального центра в Ордабасинском районе.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поручил усилить контроль за строительством: «Необходимо провести комплексный анализ строительства социальных объектов и разработать поэтапный план действий. По каждому объекту, который планируется сдать до конца года, нужно подготовить конкретные предложения по решению проблемных вопросов. На всех объектах работает технический надзор, который должен ежедневно загружать фотографии с места строительства и сопровождать их краткой аналитической информацией. Это позволит в ежедневном режиме видеть реальную ситуацию, контролировать работу технадзора и понимать, насколько эффективно выполняются его обязанности. Для этого необходимо организовать ежедневный контроль и внедрить единую цифровую систему мониторинга».

Развивается в области и спортивная инфраструктура. На строительство десяти объектов направлено более 3 млрд теңге. Один современный спорткомплекс уже открылся в Сауранском районе, а до конца года жителей региона ждут еще пять новых спортивных объектов.

Также при поддержке фонда «Қазақстан халқына» строятся два быстровозводимых спортивных зала: один уже принимает посетителей, второй откроет двери в августе.