Нуралхан Кушеров: бюджет под строгим контролем

22 июля состоялась внеочередная 24-я сессия Туркестанского областного маслихата восьмого созыва. В работе сессии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, члены областного акимата, руководители управлений, а также представители СМИ.

Сессию провел председатель Туркестанского областного маслихата Нуралы Абишев. На повестке дня был рассмотрен один вопрос. С докладом о внесении изменений в решение Туркестанского областного маслихата от 15 декабря 2025 года «Об областном бюджете на 2026–2028 годы» выступил руководитель управления экономики и бюджетного планирования области Жаппар Кумисбек.

Председатель постоянной комиссии областного маслихата по вопросам бюджета, экономики и сельского хозяйства господин Турысбеков представил заключение комиссии, после чего депутаты приняли соответствующее решение.

«Искренне благодарю всех вас за всестороннее рассмотрение и поддержку вопроса, вынесенного на повестку сегодняшней внеочередной сессии. Принятые решения — это важный шаг, направленный на обеспечение социально-экономического развития области, повышение качества жизни населения и своевременную реализацию инфраструктурных проектов. Эффективное и целевое использование выделенных бюджетных средств будет находиться под строгим контролем. Поручаю всем ответственным управлениям, акимам районов и городов обеспечить качественное и своевременное исполнение принятых решений. Нам необходимо сохранить набранный темп и активизировать совместную работу», — аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Благодаря совместной работе областного акимата и маслихата по итогам первого полугодия текущего года краткосрочный экономический рост в Туркестанской области превысил 126%, что позволило региону выйти на первое место в республике.

Это результат системной работы и эффективного использования потенциала области. В регионе приоритетными направлениями остаются привлечение инвестиций, открытие новых производств, развитие индустриальных парков, проектов глубокой переработки, а также сельского хозяйства и туризма.