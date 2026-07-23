Казахстанцы должны банкам 25,5 триллиона теңге

В Нацбанке подвели итоги первых пяти месяцев года. По данным регулятора, задолженность казахстанцев перед банками достигла 25,5 триллиона теңге. Если разделить эту сумму на все население страны, в среднем на каждого жителя приходится около одного с четвертью миллиона тенге кредитной нагрузки.

С начала года совокупный кредитный портфель банков вырос на 2,8%. Основную его часть составляют потребительские займы, еще около 7 триллионов тенге приходится на ипотечные кредиты, а доля прочих займов составляет порядка 4% от общего объема.

С начала года объем ипотечного кредитования увеличился более чем на 5%, тогда как потребительские кредиты выросли примерно на 2,5%. Объем проблемных кредитов остается относительно небольшим, но продолжает расти. Год назад доля официально неработающих займов была почти в два раза ниже, говорят эксперты.

По состоянию на 1 июня объем кредитов с просрочкой свыше 90 дней достиг 1,9 триллиона теңге, это 4,2% всего ссудного портфеля банков. По данным аналитиков, банковские кредиты сегодня имеют более 9 миллионов экономически активных казахстанцев.

Ситуацию на рынке кредитования прокомментировал экономист Марат Абдурахманов: «Это говорит о двух нюансах, о зависимости граждан от кредитования потребительского, в частности, и о недостаточных доходах граждан. С 1 января вступил в силу новый налоговый кодекс, это значит, что расходы граждан в целом поднялись, что привело к формированию новых кредитов. Вот этот рост кредитования, он привел к росту и проблемных кредитов».

При этом ставки по займам которые уверенно идут вверх, заемщиков не смущают. В мае средневзвешенная ставка по кредитам населению выросла на 2 десятых процентных пункта, для бизнеса в нацвалюте на 3 десятых пункта. Но несмотря на их удорожание, спрос на кредиты остается высоким. При этом уровень просроченной задолженности среди населения выше, чем у предпринимателей.

О перспективах кредитного рынка высказался финансист Расул Рысмамбетов: «Просрочка у населения, разумеется, будет выше, чем у бизнеса, потому что у людей сейчас большинства нет активов, но есть зарплаты. И эти зарплаты иногда там, на что-то еще нужно зуб подлечить, не знаю, лишний чебурек купили люди и все. И вот здесь, конечно, они не могут где-то гасить или опаздывать по кредитам. Пока катастрофические ситуации я не вижу, но я предлагаю, наверное, посмотреть на это все после третьего квартала».

Эксперты прогнозируют, что темпы роста потребительского кредитования в банках второго уровня по итогам третьего квартала могут замедлиться. При этом они не исключают увеличения объемов займов, выдаваемых микрофинансовыми и нелегальными кредитными организациями.

Одновременно, по их мнению, продолжит расти ипотечное кредитование, поскольку коммерческие банки все активнее развивают собственные жилищные программы.