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В Туркестане осуждены 27 участников ОПГ за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств

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Редактор Юлия Машковская
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Департаментом АФМ по Туркестанской области установлено, что в 2016–2021 годах руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало схему хищения средств АО «Аграрная кредитная корпорация», выделенных в рамках программы поддержки агробизнеса для приобретения крупного рогатого скота.

Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и несуществующим залоговым имуществом.

Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку документов, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов.

Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое фактически отсутствовало либо не соответствовало заявленной стоимости. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.

В результате установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлены 24 фиктивных кредита, в качестве залога представлены 54 несуществующих объекта. По решению суда в доход государства конфисковано 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомашины. В зависимости от роли каждому назначено от 6 до 8 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

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