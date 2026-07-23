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В Казахстане запретили продавать неверифицированные телефоны

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Казахстане введены новые требования к продаже мобильных телефонов. Теперь все абонентские устройства должны пройти обязательную верификацию, подтверждающую законность их производства или ввоза в страну, сообщает комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Телефоны, не прошедшие верификацию, будут считаться товаром ненадлежащего качества. Покупатели смогут требовать возврат денег, обмен, ремонт, снижение цены или компенсацию расходов.

Продавцы обязаны до продажи проверять статус устройства, предоставлять покупателю его идентификационный код для проверки, а также указывать этот код в кассовом чеке или другом документе о покупке.

Продажа неверифицированных устройств, в том числе через интернет-магазины, запрещена.

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