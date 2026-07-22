Турист из Флориды рассказал, чем его удивил Шымкент

Вкусный, зеленый и по-настоящему колоритный — именно таким Шымкент запомнился туристу из американского штата Флорида. О Казахстане Джейсон Пи слышал давно, поэтому, не раздумывая, купил билет ради ярких впечатлений.

Теперь нашу страну он называет одной из самых душевных, в которых ему довелось побывать. Единственное, к чему американец оказался не готов, — к жаркому нраву мегаполиса. Поэтому время для прогулок он выбирал вечером.

«Приехал из США. Это мой первый визит в Шымкент. Очень красивый город. Сейчас здесь очень жаркая погода, но в целом все отлично. Ночью очень хорошо и приятно. Во Флориде у нас тоже очень жарко днем, но ночью погода становится очень комфортной. В этом есть что-то похожее»,— говорит турист из Флориды (США) Джейсон Пи.

Высоко оценил путешественник и кухню региона. Изобилие мясных блюд и их необычные сочетания получили самую высокую гастрономическую оценку от американца. По его словам, остаться голодным при таком огромном выборе уличной еды практически невозможно.

«Из местной еды мне очень понравились кебаб, конина, курица, картошка, салаты и самса. Очень вкусная еда. Мне все очень понравилось»,-говорит турист из Флориды (США) Джейсон Пи.

Увидеть неповторимую природу юга Казахстана — еще одна цель многих туристов перед возвращением домой. Главное — выбрать профессионального гида, который не только подберет интересный маршрут, но и обеспечит безопасность путешествия. Тем более что посмотреть в регионе действительно есть на что.

«В первую очередь у нас выбирают объекты ЮНЕСКО. Это заповедник Аксу-Жабаглы — самый старый заповедник на территории Казахстана. Второй объект — комплекс «Азрет Султан» и непосредственно мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Именно ради этого многие выбирают юг Казахстана. Также туристы хотят увидеть Шелковый путь, Каратау, который рассматривается как будущий объект ЮНЕСКО, и другие достопримечательности между Таразом и Шымкентом»,— говорит горный гид Данияр Рашитов.

О десятках самых разных маршрутов — от культурно-познавательных до экологических и экстремальных — рассказал руководитель отдела развития отрасли туризма управления туризма и внешних связей города Шымкента Азамат Калкабаев. По сравнению с прошлым годом интерес к югу Казахстана заметно вырос. Европейцы приезжают целыми делегациями, открываются и новые воздушные направления.

«За прошлый год, по статистике, к нам приехали более 550 тысяч человек. В этом году только за первый квартал зарегистрировано около 140 тысяч туристов. Мы надеемся, что эта цифра продолжит расти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил почти 50 тысяч человек. Тогда за первый квартал было зарегистрировано около 94–95 тысяч туристов»,-Азамат Калкабаев, руководитель отдела развития отрасли туризма управления туризма и внешних связей города Шымкента.

Приехать и познакомиться с третьим мегаполисом страны напрямую недавно получили возможность и жители Азербайджана. Рейс Баку — Шымкент выполняется три раза в неделю и, по словам специалистов, уже пользуется высоким спросом.

Это не только открывает новые возможности для туристов, но и укрепляет деловые, культурные и экономические связи между двумя странами. Все больше иностранных путешественников лично убеждаются: Шымкент — город, в который приезжают за впечатлениями и куда хочется возвращаться снова.