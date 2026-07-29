Почти 900 нарушений выявили при проверке трудоустройства несовершеннолетних

В Казахстане продолжаются профилактические мероприятия, направленные на защиту трудовых прав несовершеннолетних и предупреждение нарушений трудового законодательства при их трудоустройстве.

Работа проводится территориальными подразделениями государственной инспекции труда совместно с другими государственными органами и традиционно усиливается в период летних каникул.

По данным на 27 июля, профилактическими мероприятиями охвачено 4 619 объектов по всей стране. В их числе 2 070 предприятий общественного питания, 1 566 парков аттракционов и развлекательных площадок, 234 рынка и торгово-развлекательных центра, 221 автозаправочная станция, 241 автомойка, 138 компьютерных клубов и 149 других объектов.

В ходе проверок выявлено 884 нарушения требований трудового законодательства. По каждому факту принимаются меры в соответствии с законодательством Казахстана.

Особое внимание инспекторы уделяют профилактической и разъяснительной работе с работодателями. Им напоминают о необходимости официально оформлять трудовые отношения с несовершеннолетними, соблюдать установленный режим рабочего времени, своевременно выплачивать заработную плату и не допускать подростков к тяжелым, вредным и опасным видам работ.

В Министерстве труда и социальной защиты населения отметили, что профилактические мероприятия будут продолжены. Кроме того, родителей и законных представителей призвали обращать внимание на условия трудоустройства подростков и контролировать официальное оформление их трудовых отношений.