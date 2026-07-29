В Шымкенте стартовала серия бесплатных творческих мастер-классов

В Шымкенте прошёл первый мастер-класс для официально зарегистрированных безработных. В Креативном хабе участники освоили технику лоскутного шитья, получив практические навыки, которые в будущем могут стать основой для открытия собственного дела.

Освоить новое ремесло, раскрыть творческий потенциал и сделать первый шаг к собственному делу. Именно такую возможность получили участники благотворительного мастер-класса, где участники познакомились с техникой лоскутного шитья и своими руками создали первые изделия.

Участница мастер-класса, Айжан Азимбаева поделилась своими впечатлениями: «Здесь проходят различные мастер классы, сегодня проходит мастер класс по изготовлению игрушки из велюра. Проводим ее мастер Айжан. Все материалы предоставляются. Она хороший профессионал своего дела. Можно обучиться делать такие подушки, вот такие изделия, это все делает она. Плюс ко всему она проводит курсы кройки и шитья, можете прийти обучиться, если хотите шить и кроить».

Первый мастер-класс только начало — впереди ещё больше бесплатных творческих встреч. Уже в ближайшее время мастера креативной индустрии Шымкента проведут новые занятия по декоративно-прикладному искусству, дизайну, ремесленничеству и другим востребованным направлениям.

О целях проекта рассказала региональный координатор креативной индустрии Шымкента, Жанна Елтанова: «Сегодня у нас проходит первый мастер класс, на основании меморандума который который мы заключили с центром занятости, для официально безработных женщин. Для чего мы создаем такие благотворительные мастер классы, чтобы каждая женщина у которой много деток, не у всех есть возможность работать. Наши мастер классы обучат женщин создавать из лоскутного материала игрушки, не каждая мама может позволить купить игрушку своему ребенку, а мы научим создавать эту игрушку своими руками».

Ассоциация креативной индустрии Шымкента продолжит реализацию социальных инициатив, способствующих развитию креативной экономики и раскрытию творческого потенциала жителей города.