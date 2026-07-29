Около 800 мотоциклов и мопедов отправлены на штрафстоянку

В Шымкенте усилен контроль за двухколесным транспортом. С начала года на штрафстоянку помещено около 800 единиц двухколесной техники, включая электросамокаты и велосипеды. Почти 500 из них — мотоциклы и мопеды.

По данным полиции, чаще всего водители управляют транспортом без государственных регистрационных номерных знаков.

О наиболее частых нарушениях среди водителей мопедов рассказал командир роты патрульной полиции Асылжан Озганбай: «Если говорить о наиболее распространенных нарушениях, владельцы мопедов управляют транспортом без обязательной регистрации, что является нарушением части 2 статьи 590 КоАП. То есть ездят без государственного регистрационного номера. Кроме того, у многих отсутствует страховой полис. Также нередко выявляются несовершеннолетние, управляющие транспортом без водительского удостоверения».

Сами водители также поддерживают ужесточение законодательства и усиление контроля. 21-летний Алишер Умралиев уже три года ездит на двухколесном транспорте. Сразу после вступления новых требований в силу он зарегистрировал свой мопед и оформил все необходимые документы: «С 5 апреля 2025 года я зарегистрировал свой мопед, оформил все документы, страховку и спокойно езжу. Это правильно, потому что стало много ДТП, наездов на людей и краж. Лучше ездить по закону».

Напомним, принятый в прошлом году закон ужесточил требования к владельцам мопедов. Теперь такой транспорт подлежит обязательной государственной регистрации и должен иметь номерной знак.

Кроме того, для управления мопедом необходимо водительское удостоверение соответствующей категории.