В честь 7 апреля – Всемирного дня здоровья – Шымкентский городской центр психического здоровья организовал спортивные соревнования.

В этот день медицинские работники сменили белые халаты на спортивную форму и занялись популяризацией здорового образа жизни. С раннего утра медики, разбились на команды и стали участниками соревнований по разным видам спорта.

Спартакиада — лучшая пропаганда здорового образа жизни. В программе соревнований были легкоатлетические забеги, волейбол, шахматы. Участниками спартакиады стали 150 медиков. По словам организаторов, такие инициативы не только сплачивают коллектив, но и способствуют тому, чтобы врачи уделяли внимание собственному здоровью.

Перизат Ермаханова, специалист центра формирования зож шымкентского городского центра психического: «Сегодня одновременно организованы два мероприятия: акция посвящённая Всемирному дню здоровья и акция «Спорт против наркотиков». В мероприятиях активно участвуют сотрудники центра психического здоровья. В пропаганде здорового образа жизни мы стараемся показывать пример не только словами, но и конкретными действиями».