В финал «Молодежной лиги» отбирают самых спортивных учеников Шымкента

В Шымкенте продолжаются отборочные соревнования за выход в финал «Молодежной лиги».

В № 23 школе-лицее проходят отборочные туры по волейболу: за главный трофей борются и ученицы, девочки показывают отличные результаты.

Спорт, уверены участники соревнований и их тренеры, это не только залог здоровья, он еще укрепляет волю и упорство.

«Сегодня третий тур молодежной лиги. Волнуюсь вместе с участниками, они так усиленно тренируются! Ребята очень активные и играют хорошо. Посмотрим, кто победит», — говорит Фархат Амирбеков, тренер.

Молодежная лига в Шымкенте проводится в третий раз: школьники соревнуются по четырем видам спорта. Это мини-футбол, волейбол, баскетбол и шахматы.

Молодежная лига продлится весь учебный год и завершится в мае 2023-го года. В соревнованиях участвуют больше 6 тысяч учащихся из 138 школ Шымкента.