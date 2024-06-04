День государственных символов празднуют в Казахстане

4 июня – День государственных символов.

Именно в этот день в 1992 г. впервые были утверждены государственные символы суверенного Казахстана – Флаг и Герб.

Герб – один из главных символов государства. Официально герб был принят в 1992 году. Его авторами являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов. Он является символом вечности и жизни.

Также присутствует цвет флага – небесно-голубой, который гармонирует с цветом золота и символизирует чистое небо, мир и благополучие.

Голубой флаг с парящим орлом означает благополучие и мирное небо Казахстана. Автор Государственного флага Республики Казахстан – заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.

Гимн РК был принят в 2006 году. Музыка – композитора Шамши Калдаякова, слова – Жумекена Нажимеденова и Нурсултана Назарбаева. Впервые он прозвучал 11 января 2006 года на инаугурации первого президента РК Нурсултана Назарбаева.

Эти атрибуты олицетворяют независимость и суверенитет страны перед миром. Воплощая в себе мечты предков и отражая идеи свободы, эти три символа независимости придают чувство гордости казахстанцам.