“Теперь только в космос”. Назарбаева выписали из больницы

Первый президент страны Нурсултан Назарбаев выписан из национального научного кардиологического центра в Астане. Он благополучно перенес операцию на сердце.

Об этом первыми сообщили российские СМИ, а именно РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в медицинских кругах столицы.

Напомним, ранее, 20 января стало известно о госпитализации бывшего лидера страны. Однако тут же пресс-секретарь Назарбаева заявил, что операция плановая и поводов для беспокойств нет.

Позже казахстанцев позабавил комментарий кардиохирурга Юрия Пя, который на брифинге отметил, что “состояние его сердца настолько великолепно, что он мог бы полететь в космос».

К слову, в июле Нурсултан Назарбаев отметит свое 83-летие.