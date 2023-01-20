Нурсултана Назарбаева госпитализировали в столице

Первого президента страны Нурсултана Назарбаева госпитализировали, вероятно ему будут проводить операцию на сердце.

Об этом в своих социальных сетях сообщил казахстанский медиа-менеджер, экс-директор телеканала Хабар24 Александр Аксютиц.

«Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», — сообщил Александр Аксютиц.

Напомним, 12 января председатель Сената Маулен Ашимбаев сообщил, что Назарбаева лишили статуса почетного сенатора. Вскоре депутаты парламента Казахстана признали утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы, который касается привилегий и полномочий Назарбаева и членов его семьи.