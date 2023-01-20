Юрий Пя прокомментировал операцию Назарбаева

Директор по хирургии Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя на брифинге рассказал о состоянии Нурсултана Назарбаева.

По его словам, операция на сердце была запланированной еще с прошлого года, не экстренной, как это могли предположить многие. Сама процедура длилась около 2,5 часов и прошла успешно. Самочувствие хорошее, угрозы для жизни нет, в ближайшее время пациента отпустят домой.

«Процедура была запланирована еще в прошлом году. Мы решили ввиду его занятости и состояния здоровья провести это, когда ему будет удобно. Решили сегодня. Состояние Нурсултана Абишевича хорошее. Выписка будет в ближайшее время, это будет решено коллегиально», — рассказал Юрий Пя.