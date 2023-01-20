Первый президент страны в возрасте 82 лет перенес операцию на сердце.

Об этом в социальных сетях сообщил Айдос Укибай, пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева. Как стало известно, он находится в Национальном научном кардиохирургическом центре в столице. Операцию провел известный кардиохирург Юрий Пя.

«Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни Первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», — написал Айдос Укибай, пресс-секретарь первого президента РК.