Конституция — новый вектор развития страны

Новая Конституция — новые подходы к развитию государства. В Шымкенте представители государственных органов, общественных организаций, профсоюзов и молодежных объединений обсудили первые шаги реализации конституционной реформы. Главными темами встречи стали укрепление верховенства закона, развитие гражданского общества и повышение роли граждан в управлении страной.

Участники встречи отметили, что вступившая в силу Конституция открывает новый этап развития Казахстана. Документ усиливает гарантии защиты прав и свобод граждан, закрепляет принципы социальной справедливости, верховенства закона и государства, открытого к диалогу с обществом.

По мнению экспертов, обновленный Основной закон создает прочную правовую основу для дальнейших демократических преобразований и совершенствования системы государственного управления.

Сарсен Куранбек, заместитель акима города Шымкента: «После внесения изменений, затронувших 87 процентов действующей Конституции, было принято решение принять новую Конституцию. 15 марта граждане страны поддержали ее на общенациональном референдуме. Это стало новым этапом на пути построения Справедливого Казахстана и создало необходимые условия для дальнейшего совершенствования правовой системы государства».

Особое внимание в ходе обсуждения уделили роли гражданского общества. По мнению участников, новая Конституция не только расширяет возможности общественного участия в принятии решений, но и укрепляет доверие между государством и обществом. Документ создает условия для большей открытости государственных институтов и повышения их ответственности перед гражданами.

Бауыржан Алтеев, председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр города Шымкента»: «После прихода Главы государства власть стала больше прислушиваться к мнению народа. Проект новой Конституции был вынесен на всенародное обсуждение и референдум. Изменения затронули практически все сферы жизни. Сегодня Конституция вступила в силу, и это действительно начало нового этапа в развитии страны».

По словам представителей неправительственного сектора, конституционная реформа открывает новые возможности для развития общественных институтов. В частности, ожидается совершенствование законодательства, регулирующего деятельность неправительственных организаций, а также расширение механизмов взаимодействия государства и гражданского общества.

Сабира Байзакова, руководитель общественного объединения «Шанырак»: «Новая Конституция значительно усиливает роль гражданского общества. Сегодня открыто обозначены механизмы взаимодействия государства и неправительственного сектора. Кроме того, ожидается принятие нового закона о неправительственных организациях, который позволит решить ряд важных вопросов, в том числе связанных с социальной защитой работников этой сферы».

В завершение встречи ее участники подчеркнули, что успешная реализация конституционных реформ зависит не только от государственных институтов, но и от активного участия самих граждан. По их мнению, новая Конституция должна стать прочной основой для укрепления законности, общественного согласия и устойчивого развития Казахстана.