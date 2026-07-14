Населенные пункты Туркестанской области активно подключают к интернету. На еженедельном совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова рассмотрели вопросы цифровизации, развития связи и интернет-инфраструктуры, общественной безопасности, а также внедрения проектов на основе искусственного интеллекта.

В Туркестанской области мобильным интернетом обеспечены 769 из 801 населенного пункта. Еще 32 населенных пункта подключаются поэтапно.

«Введены в эксплуатацию 196 базовых станций 5G. Из 95 территорий с неустойчивой связью проблемы устранены в 72, оставшиеся планируется решить до конца года. В рамках проекта «Доступный интернет» в 372 сельских населенных пункта прокладываются волоконно-оптические линии связи. А для повышения уровня общественной безопасности в регионе работают 1 834 камеры видеонаблюдения. Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства началась установка еще 8 тысяч камер и 750 аппаратно-программных комплексов», — отметил Байдаулет Абай, и.о. руководителя управления цифровизации, оказания госуслуг и архивов.

Наряду с развитием телекоммуникационной инфраструктуры в регионе внедряются современные цифровые решения. В их числе — онлайн-мониторинг качества интернета в школах, виртуальный помощник на базе искусственного интеллекта для акимата, геоинформационный портал для выявления незаконного строительства, а также цифровизация работы единого контакт-центра «109».

«В целом мы уже вступили в эпоху цифровизации. Сегодня практически все процессы становятся цифровыми — это касается и нашей повседневной работы, и повседневной жизни. Поэтому необходимо ускорить внедрение цифровых решений и использовать современные технологии во всех сферах. Этот вопрос находится на личном контроле Главы государства, и вы все об этом знаете. На следующей неделе вы должны представить, какие изменения будут внесены и каких результатов удастся добиться», — Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

По итогам совещания областной аким поручил проанализировать эффективность тарифных пакетов мобильного интернета, предлагаемых операторами связи, и внести конкретные предложения по их совершенствованию. Кроме того, он поставил задачу принять комплексные меры по дальнейшему развитию сети 5G в регионе.

Также поручено разработать комплексную дорожную карту по развитию цифровизации и искусственного интеллекта и обеспечить ежемесячный контроль за реализацией намеченных мероприятий.