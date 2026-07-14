Вопрос изменения государственной гарантии по пенсионным накоплениям оказался в центре внимания

Как пояснили в минтруда, государственная гарантия была введена, когда вкладчики не могли самостоятельно выбирать, как инвестировать пенсионные накопления. Инвестполитикой управляло государство, поэтому оно брало на себя обязательство компенсировать разницу, если доходность пенсионных накоплений оказывалась ниже уровня инфляции.

Теперь такая возможность появилась, поэтому прежний механизм государственной гарантии, по мнению ведомства, постепенно теряет свою актуальность.

«При самостоятельном выборе управляющего вкладчик принимает инвестиционное решение по своему усмотрению, оценивая ожидаемую доходность, риски и условия управления активами. В такой ситуации возложение на государство обязанности компенсировать инвестиционный результат по решениям, принятым самим вкладчиком, не соответствует принципам справедливого распределения публичных ресурсов», — пояснили в министерстве труда и социальной защиты населения РК.

После вступления изменений в силу казахстанцы смогут передавать в управление частным инвестиционным компаниям не только до 50% пенсионных накоплений, как сейчас, а весь объем средств. Эксперты не исключают, что часть вкладчиков может выбрать фонды, предлагающие более высокую доходность, но вместе с потенциальной прибылью возрастут и инвестиционные риски.

Меруерт Махмутова, директор Public Policy Research Center: «Правительство разрушает доверие к самой системе, государственной системе пенсионных накоплений, потому что компании по управлению пенсионными активами – это частные компании. Для граждан это грозит тем, что, как когда-то было до 2013 года, до объединения всех активов ЕНПФ, были много частных пенсионных фондов. И не все они, скажем так, были успешны, как и сегодня. Нужно понимать, что какие-то из них могут и обанкротиться».

По мнению экспертов, одна из причин предлагаемых изменений, стремление сократить бюджетные расходы, поскольку компенсация разницы между доходностью пенсионных накоплений и инфляцией выплачивается за счет республиканского бюджета.

С одной стороны у граждан появится больше возможностей самостоятельно управлять своими накоплениями. С другой, для принятия таких решений необходимы знания и понимание инвестиционных рисков, которыми сегодня обладают далеко не все вкладчики.

Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC: «Как бы даже тот же самый уровень инфляции будущий, да, прогнозы всякие разные. И получается, доходность, будущая доходность его, то есть в какой портфеле он, какая у него будет аллокация его инвестиционных инструментов. Естественно и будущего рынка, а будущего рынка, то есть фондового рынка, тяжело подсказать, но есть разные. И поэтому здесь включается, естественно, финансовая грамотность конкретного человека, который накапливает пенсионные накопления».

Вместе с тем предлагаемые изменения не означают отказ государства от контроля за пенсионной системой. В Минтруда подчеркнули, что управление пенсионными активами по-прежнему будет осуществляться под многоуровневым государственным контролем.

Изменения вступят в силу в следующем году. При этом казахстанцы, которые выйдут на пенсию до их вступления в силу, смогут получить государственную компенсацию по действующим правилам.