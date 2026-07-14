В Туркестанской области усиливают работу по трудоустройству молодежи

Безработица среди молодежи снижается, а число участников государственных программ растет. С начала года в Туркестанской области для молодых людей организовали более четырех тысяч мероприятий.

Аким области Нуралхан Кушеров теперь главная цель — обеспечить молодежь постоянной занятостью: «Необходимо провести анализ работы по развитию молодежной политики в области и разработать новый поэтапный план мероприятий. Особое внимание следует уделить профилактике молодежной преступности, снижению ее уровня, вопросам трудоустройства и подготовке молодых лидеров. Кроме того, необходимо усилить работу по популяризации цифровизации, искусственного интеллекта и научно-технических специальностей среди молодежи».

О проблемах, с которыми сегодня сталкиваются молодые люди, рассказал исполняющий обязанности руководителя областного управления общественного развития Болат Жанабил. По его словам, помощь молодым людям оказывают Центры поддержки семьи, где консультируют по вопросам семейных отношений и планирования семьи. Также в Туркестане, Кентау и Толебийском районе работают Молодежные центры здоровья.

«С начала года в городах и районах в рамках принципа «Закон и порядок» регулярно проводились профилактические мероприятия. Для предупреждения интернет-мошенничества, коррупции и наркомании на 590 объектах транслировались аудиоролики, а также размещено 650 информационных плакатов. В рамках проекта «Безопасное детство» в прошлом учебном году проведено более 7 тысяч профилактических встреч с участием свыше 450 тысяч школьников»,— рассказал исполняющий обязанности руководителя управления общественного развития Туркестанской области Болат Жанабил.

Сегодня в Туркестанской области действуют 18 молодежных ресурсных центров и 149 волонтерских организаций, в которых зарегистрировано более 27 тысяч волонтеров. Для молодежи работают более тысячи кружков и секций. Озадачены в области и представителями категории NEET, группой людей которые не заняты ни работой, ни учебой

«С целью изучения профессиональных интересов молодежи специалисты Республиканского научно-исследовательского института «Жастар» провели встречи с представителями категории NEET в районах и городах области. В них приняли участие 1700 молодых людей. По итогам подготовлены рекомендации по вопросам профориентации и трудоустройства. В начале года в системе «Цифровая карта семьи» было зарегистрировано 12 023 молодых человека категории NEET, благодаря проведенной работе их число сократилось до 8 332. Через карьерные центры трудоустроены 1567 молодых людей»-, рассказал руководитель молодежного ресурсного центра Туркестанской области Ернар Бектаев

Кроме того, для безработной NEET-молодежи были организованы экскурсии на 16 производственных предприятий области, в которых приняли участие 1685 человек.