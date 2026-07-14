В Туркестанской области обсудили ход газификации региона

Вопросы газификации населённых пунктов, развития инфраструктуры и финансовой дисциплины в отрасли обсудили на совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова. Участие в заседании приняли руководители профильных управлений, акимы городов и районов, а также представители газораспределительных организаций.

Особое внимание уделили темпам подключения жителей к природному газу, реализации инфраструктурных проектов и сокращению задолженности отдельных газоснабжающих компаний. Глава региона поручил обеспечить качественное выполнение всех запланированных работ.

Сегодня природным газом обеспечены 606 из 801 населённого пункта области, где проживают почти 1 миллион 887 тысяч человек. Уровень газификации региона достиг 88 процентов. В этом году на строительство 74 объектов выделено почти 14 миллиардов тенге.

До конца года планируется завершить 33 проекта, благодаря чему доступ к природному газу получат жители ещё 34 населённых пунктов. После завершения всех запланированных работ уровень газификации Туркестанской области достигнет 90 процентов.